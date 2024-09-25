Stok Kodu: DUA762 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 11,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Rufai ve Kadir’i gülü Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Rufai ve Kadir’i Gülü, İslam tasavvufunda önemli bir yere sahip olan, özellikle de tasavvuf ehli tarafından çokça değerlendirilen bir çiçek türüdür. Bu gül, ruhsal derinliği, manevi boyutu ve tasavvufi sembolleriyle bilinir. İşte bu güllerin anlamları ve tasavvuftaki yerleri hakkında daha fazla bilgi:

Rufai Gülü

Anlamı : Rufai Gülü, genellikle yüksek ruhsal mertebelere ulaşmayı simgeler. Rufai tarikatının temsil ettiği yüksek ahlak ve manevi olgunlukla ilişkilendirilir.

: Rufai Gülü, genellikle yüksek ruhsal mertebelere ulaşmayı simgeler. Rufai tarikatının temsil ettiği yüksek ahlak ve manevi olgunlukla ilişkilendirilir. Sembolizmi: Bu gül, ruhsal yücelmeyi ve insanın Allah’a yaklaşmasını sembolize eder. Tasavvufî öğretilerde, kişinin ruhunu temizlemesi ve Allah’a yönelmesi gerektiğine dair bir hatırlatmadır.

Kadir’i Gülü

Anlamı : Kadir’i Gülü ise, özellikle Kadir Gecesi’nin bereketini ve önemini temsil eder. Kadir Gecesi, İslam’ın en önemli gecelerinden biridir ve bu gece yapılan duaların ve ibadetlerin kabul olacağına inanılır.

: Kadir’i Gülü ise, özellikle Kadir Gecesi’nin bereketini ve önemini temsil eder. Kadir Gecesi, İslam’ın en önemli gecelerinden biridir ve bu gece yapılan duaların ve ibadetlerin kabul olacağına inanılır. Sembolizmi: Kadir’i Gülü, Allah’ın rahmetinin ve bağışlamasının sembolü olarak kabul edilir. Tasavvuf ehli tarafından, kişinin Allah’ın rahmetine ulaşması ve O’na yakınlaşması için bir araç olarak görülür.

Genel Özellikler

Manevi Derinlik : Her iki gül de tasavvufun derin anlamlarını, ruhsal yolculuğu ve Allah’a yakınlaşmayı temsil eder.

: Her iki gül de tasavvufun derin anlamlarını, ruhsal yolculuğu ve Allah’a yakınlaşmayı temsil eder. Ritüel Kullanımı: Rufai ve Kadir’i Gülü, çeşitli dini ritüellerde, zikir meclislerinde ve tasavvufî toplantılarda kullanılır. Bu güller, manevi atmosferi güçlendirmek ve katılımcılara ilham vermek amacıyla tercih edilir.

Sonuç

Rufai ve Kadir’i Gülü, sadece birer çiçek olmanın ötesinde, tasavvufî derinliği ve manevi anlamlarıyla İslam kültüründe önemli bir yer tutar. Bu güller, ruhsal yolculukta birer rehber ve ilham kaynağı olarak kabul edilir, insanların Allah’a olan bağlılıklarını pekiştirir.

Gümüş Taşsız Yüzükler

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