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|Stok Kodu:
|KG0963
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Opal
|Ağırlık:
|gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Ürünlerimiz %100 Orjinal ve Tamamen El İşçiliğidir. Parmak Ölçülerinize göre Büyültülüp Küçültülebilir.
OPAL
Opal Taşı Genel Özellikleri
Opal taşı Sanskritçe olan kıymetli taş anlamına gelmekte olan "Upala" sözcüğünden alınmıştır. Yer altında sürekli bir hareket halinde olan sıcak suların, kayaların oluşturduğu boşluklarda çökmesi ve yerleşmesi sebebi ile oluşur. Etrafındaki kayalardan mineral emerek gelişimini sürdürür. Bu sebebiyle ismi "ıslak kuvars" olarak ta anılmaktadır. Güneş ışınların ısısını emerek bünyesinde tutabilir. Avucunuza aldığınızda vücut ısınız ile renk değiştirebilen nadir taşlar arasındadır. İçerisinde tamamen gökkuşağı renklerini taşır fakat sıralı değil karmaşık haldedir.
Diğer İsimleri : Opalite, Gökkuşağı Taşı, Panzehir Taşı, Yetenek Taşı
Sertliği : 6 - 6.5
Özgül Ağırlığı : 1.9 - 2.3
Kimyasal Grubu : Slikat
Yapısal Görünümü : Saydam ve yarı saydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO2nH2O
Alt Türleri : Hayalit, ateş opal
Uyumlu Olduğu Burçlar: Akrep, Yay, Balık
Rengi : Ateş Kırmızısı, renksiz, beyaz, pembe, mavi ve karışık gökkuşağı
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Meksika, Peru, Macaristan ve Avustralya
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA