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925 Ayar Gümüş Opal Üç Taşlı Erkek Alyans

Ürün Kodu : KG0963
Öne Çıkan Bilgiler
925 Ayar Gümüş Opal Üç Taşlı Erkek Alyans. Bu ürünü ister kredi kartı ile isterseniz kapıda ödeme satın alabilirsiniz. Ürünümüz faturalı ve sertifikası ile gönderilir.
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Hediyesi :
12.001,00 TL
Havale Fiyatı : 11.400,95 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: KG0963
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ: Opal
Ağırlık: gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Ürünlerimiz %100 Orjinal ve Tamamen El İşçiliğidir. Parmak Ölçülerinize göre Büyültülüp Küçültülebilir.

OPAL

Opal Taşı Genel Özellikleri

Opal taşı Sanskritçe olan kıymetli taş anlamına gelmekte olan "Upala" sözcüğünden alınmıştır. Yer altında sürekli bir hareket halinde olan sıcak suların, kayaların oluşturduğu boşluklarda çökmesi ve yerleşmesi sebebi ile oluşur. Etrafındaki kayalardan mineral emerek gelişimini sürdürür. Bu sebebiyle ismi "ıslak kuvars" olarak ta anılmaktadır. Güneş ışınların ısısını emerek bünyesinde tutabilir. Avucunuza aldığınızda vücut ısınız ile renk değiştirebilen nadir taşlar arasındadır. İçerisinde tamamen gökkuşağı renklerini taşır fakat sıralı değil karmaşık haldedir.

Diğer İsimleri : Opalite, Gökkuşağı Taşı, Panzehir Taşı, Yetenek Taşı

Sertliği : 6 - 6.5

Özgül Ağırlığı : 1.9 - 2.3

Kimyasal Grubu : Slikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve yarı saydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2nH2O

Alt Türleri : Hayalit, ateş opal

Uyumlu Olduğu Burçlar: Akrep, Yay, Balık

Rengi : Ateş Kırmızısı, renksiz, beyaz, pembe, mavi ve karışık gökkuşağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Meksika, Peru, Macaristan ve Avustralya

  •          Değişim süreçlerinde uyum sağlamayı kolaylaştırır.
  •          Hayal gücünü geliştirir.
  •          Rüyaları netleştirir.
  •          Yaşam enerjisini yükseltir.
  •          Metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar.
  •          Troid bezlerinin aktivitesi üzerinde etkilidir.
  •          İştahlı olmaya sebep olur.
  •          Karaciğeri temizler.
  •          Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda faydalıdır.
  •          İç güzellik, iyimserlik ve olumlu duygular geliştirmeye yardım eder.
  •          Herhangi bir sebepten dolayı kötümser iseniz, kendinizi suçluyor veya değersiz hissediyorsanız bu taşı kullanmayın.
  •          Bağımlılıklarınızdan kurtulmanızı ve alışkanlıklarınızın tutsaklığından özgürleşmenizi sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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