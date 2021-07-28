Stok Kodu: KG0961 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: mm Kullanılan TAŞ: Opal Ağırlık: gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

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OPAL

Opal Taşı Genel Özellikleri

Opal taşı Sanskritçe olan kıymetli taş anlamına gelmekte olan "Upala" sözcüğünden alınmıştır. Yer altında sürekli bir hareket halinde olan sıcak suların, kayaların oluşturduğu boşluklarda çökmesi ve yerleşmesi sebebi ile oluşur. Etrafındaki kayalardan mineral emerek gelişimini sürdürür. Bu sebebiyle ismi "ıslak kuvars" olarak ta anılmaktadır. Güneş ışınların ısısını emerek bünyesinde tutabilir. Avucunuza aldığınızda vücut ısınız ile renk değiştirebilen nadir taşlar arasındadır. İçerisinde tamamen gökkuşağı renklerini taşır fakat sıralı değil karmaşık haldedir.

Diğer İsimleri : Opalite, Gökkuşağı Taşı, Panzehir Taşı, Yetenek Taşı

Sertliği : 6 - 6.5

Özgül Ağırlığı : 1.9 - 2.3

Kimyasal Grubu : Slikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve yarı saydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2nH2O

Alt Türleri : Hayalit, ateş opal

Uyumlu Olduğu Burçlar: Akrep, Yay, Balık

Rengi : Ateş Kırmızısı, renksiz, beyaz, pembe, mavi ve karışık gökkuşağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Meksika, Peru, Macaristan ve Avustralya

Değişim süreçlerinde uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Değişim süreçlerinde uyum sağlamayı kolaylaştırır. Hayal gücünü geliştirir.

Hayal gücünü geliştirir. Rüyaları netleştirir.

Rüyaları netleştirir. Yaşam enerjisini yükseltir.

Yaşam enerjisini yükseltir. Metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar.

Metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar. Troid bezlerinin aktivitesi üzerinde etkilidir.

Troid bezlerinin aktivitesi üzerinde etkilidir. İştahlı olmaya sebep olur.

İştahlı olmaya sebep olur. Karaciğeri temizler.

Karaciğeri temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda faydalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda faydalıdır. İç güzellik, iyimserlik ve olumlu duygular geliştirmeye yardım eder.

İç güzellik, iyimserlik ve olumlu duygular geliştirmeye yardım eder. Herhangi bir sebepten dolayı kötümser iseniz, kendinizi suçluyor veya değersiz hissediyorsanız bu taşı kullanmayın.

Herhangi bir sebepten dolayı kötümser iseniz, kendinizi suçluyor veya değersiz hissediyorsanız bu taşı kullanmayın. Bağımlılıklarınızdan kurtulmanızı ve alışkanlıklarınızın tutsaklığından özgürleşmenizi sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA