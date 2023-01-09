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|Stok Kodu:
|DUA512
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|11 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|6,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|İsmi Azam Hayr Hatemi
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Fatiha suresinde olmayan 7 harf bu aynı zamanda hatemi süleymandır. Hacetlerin gerçekleşmesi sırlara erişmek ticarette bol kazanç rüyada haber almak büyüden korunma düşmanların kötülüklerini engellemek bol nimet evlilik ve şöhret için bu isimler baştan başlayarak her harfi yazılır ve zikredilir. Böylece Hz süleymanın hayır hatemi tamamlanmış olur.