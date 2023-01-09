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İsmi Azam Hayr Hatemi Yazılı 925 Ayar Gümüş Alyans

Ürün Kodu : DUA512
Öne Çıkan Bilgiler
ismi azam hayır hatemi yazılı bu alyans modelimizi çok seveceksiniz. Oldukça şık bir alyans olup her zevke hitap etmektedir. Alyans modelleri için www.osmanlipazar.com .
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Hediyesi :
2.818,00 TL
Havale Fiyatı : 2.677,10 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA512
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut: 11 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:6,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:İsmi Azam Hayr Hatemi
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


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Fatiha suresinde olmayan 7 harf bu aynı zamanda hatemi süleymandır. Hacetlerin gerçekleşmesi sırlara erişmek ticarette bol kazanç rüyada haber almak büyüden korunma düşmanların kötülüklerini engellemek bol nimet evlilik ve şöhret için bu isimler baştan başlayarak her harfi yazılır ve zikredilir. Böylece Hz süleymanın hayır hatemi tamamlanmış olur. 

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