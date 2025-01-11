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|Stok Kodu:
|OSM1869
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|25*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|7,2 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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7 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Gravür
Kendinizi özel hissetmek veya sevdiklerinize anlamlı bir hediye sunmak için mükemmel bir seçim: Gravür Gümüş Kolye. Özel işçilikle hazırlanan bu kolye, zarif tasarımı ve kişiselleştirme imkanıyla her anınıza değer katıyor. %100 gerçek 925 ayar gümüşten üretilmiş olup, kalitesi ve dayanıklılığıyla ömür boyu yanınızda.