Stok Kodu: OSM1869 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 7,2 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 7 İş Günü İçerisinde Özellikler: Gravür

Kendinizi özel hissetmek veya sevdiklerinize anlamlı bir hediye sunmak için mükemmel bir seçim: Gravür Gümüş Kolye. Özel işçilikle hazırlanan bu kolye, zarif tasarımı ve kişiselleştirme imkanıyla her anınıza değer katıyor. %100 gerçek 925 ayar gümüşten üretilmiş olup, kalitesi ve dayanıklılığıyla ömür boyu yanınızda.