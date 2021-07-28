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Doğal SİTRİN Taşlı Tesbih Gümüş imame Ve Püskül

Ürün Kodu : SHR002
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal Sitrin Taşlı Tesbihi Gümüş İmame Ve Püskül İle Birlikte Tasarlanıp Osmanlıpazar da Satışa Sunuldu
Hediyesi :
6.336,00 TL
Havale Fiyatı : 6.019,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:SHR002
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Kullanılan TAŞ:Doğal Sitrin Taşı

Ağırlık:33,60Gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Küre / Yuvarlak  Kesim
Tane Kalınlığı:8 mm Boyu / 8  mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu:27,30 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
SİTRİN TAŞI:
  1. Sindirim sistemi için faydalıdır.
  2. Tiroidi dengeler.Endokrin sistemi için faydalıdır.
  3. Tüm organları detoks için faydalıdır.
  4. Kabusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uymak için kullanılır.
  5. Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır.
  6. Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır.
  7. Ticaretle uğraşan insanların kasalarında bulundurması tavsiye edilir. 
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