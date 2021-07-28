Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.

Granat LAL Taşı Yapısal Özellikleri

Lal Taşı Faydaları

Anlayış ve kurnazlık verir.

Üzerinde taşıyan, bedensel zayıflığa ve acımasızlıklara karşı koruduğu bilinir.

Cinsel enerjiyi ve duyarlılığı arttırır. Cinsel dengesizliğe karşı koruma sağladığı bilindiğinden bazı yerlerde '' tutkuların taşı '' olarak da adlandırılır.

Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır. Bilhassa kan damarları için çok yararlı bir taş olan lal, hayal gücünü harekete geçirir, sevgi ve şefkati sembolize eder.

Akciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.

Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmede yardımcıdır.

Hormonsal dengeyi sağlar.

Granat Taşı Sosyal ilişki kurma yeteneğini ve toplum içinde popülariteyi arttırır.

Rahmin üzerine koyularak, üreme gücünü arttırma amacıyla kullanılır. Ayrıca; adet sancıları, düzensiz kanamalar ve menopoz içinde faydalıdır.

Erkeklerde lal taşını kasıklarının üzerine koyarak üreme güçlerini arttırabilirler. Üremeyi arttırma amacıyla kullanımda bir-iki hafta boyunca günde en az on dakika süreyle bu uygulama tekrar edilir.

Bel ağrılarını geçirmede etkilidir. Hassas kişilerin lal taşını bel altında kullanması daha doğrudur. Çünkü bu tür kişilerde sinirliliğe, baş ağrılarına ya da baş dönmesine sebep olabilir.

Heyecan ve boşluk duygularına kapıldığınızda dengenizi korumanızda yardımcı olur. Dinginlik hissi verir. Böylece yapmanız gereken işlerin üzerine sırayla ve yavaşça gitmenizi sağlar ve kapasitenizin arttığını hissedersiniz.