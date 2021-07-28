TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|TFF001
|Metaryel:
|Grup Sallama Sistemli
|Kullanılan TAŞ:
|Fil Dişi
|Ağırlık:
|20,30 GR (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|13 mm (Uzunluk ) x 7mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|37,80 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|10-15 İş Günü İçerisinde Usta işi Sipariş Üzerine Hazırlanır.
|Özellikler: