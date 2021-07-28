güvencesi ile gönderilmektedir.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.

29,5 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir

Fil Dişi Özellikleri ?

Fildişi,bilindiği üzere filin savunma aracı olarak kullandığı kemiksi yapılı,uzun dişleridir.İlkçağdan bu yana süs eşyaları yapımında kullanılmıştır.

Harun Reşid’in Charlemagne’a hediye ettiği satranç takımı, Phidias’ın Atina Parthenon’u heykelleri fildişinden yapılmıştır.

Günümüzde fildişinden koleksiyonluk,özel tesbihler yapılmaktadır ancak imitasyonları olduğu gibi kemik tozundan yapay olarakta fildişi benzeri ürünler üretilip piyasaya sürülebilmektedir. Ürünlerimizde Doğal Yaşamını Doğal Şartlarla Tamamlayan Fillerin dişleri kullanılmaktadır.