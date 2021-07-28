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|Stok Kodu:
|TFF002
|Metaryel:
|Grup Sallama Sistemli - Usta İşi
|Kullanılan TAŞ:
|Fil Dişi
|Ağırlık:
|43,30 GR (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|12 mm (Uzunluk ) x 10 mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|40,50 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|Bu Üründen SADECE 1 TANE Mevcuttur.
|Özellikler:
FildişiFildişi genel olarak süsleme sanatında kullanılan bir materyaldir. Eski zamanlarda yaşam sürmüş olan çok sayıda medeniyetin sanat eserleri bırakmak adına fildişini kullandıkları bilinmektedir. Fildişi için eski çağlar ele alındığında bu materyalin, mobilya, ziynet eşyası, bilardo topu, tesbih alanında yoğun bir şekilde kullanıldığı karşımıza çıkmaktadır.