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|Stok Kodu:
|SLM042
|Metaryel:
|1000 Ayar Gümüş
|Kullanılan TAŞ:
|Fildişi Çeşm-i Bülbül
|Ağırlık:
|42,20 gr (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Yuvarlak Uclu Kesim
|Tane Kalınlığı:
|9mm / 10mm
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|36,50 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
FildişiFildişi genel olarak süsleme sanatında kullanılan bir materyaldir. Eski zamanlarda yaşam sürmüş olan çok sayıda medeniyetin sanat eserleri bırakmak adına fildişini kullandıkları bilinmektedir. Fildişi için eski çağlar ele alındığında bu materyalin, mobilya, ziynet eşyası, bilardo topu, tesbih alanında yoğun bir şekilde kullanıldığı karşımıza çıkmaktadır.
Çeşm-i BülbülÇeşm-i bülbül (Bülbülün gözü), 18. yüzyılın sonunda III. Selim’in Mevlevi dervişi Mehmet Dede’yi cam tekniklerini öğrenmek için Venedik’e göndermesi sonucunda ortaya çıkmış bir cam işleme sanatıdır. Mehmet Dede opal cam tekniğini öğrendiği Venedik’ten dönüşte Beykoz’da bir atölye açmış, Dede’nin Venedik’ten getirdiği bu tekniğin geliştirilmesiyle çeşm-i bülbül ortaya çıkmıştır. Bu değerli ürünün imalatını yaygınlaştıran kişi ise Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'dır. Bu teknikte üretilen camların deseni bülbül gözüne benzetildiği için Çeşm-i Bülbül "Bülbül Gözü” olarak adlandırılmaktadır ve geleneksel üretim metodu ile üretilmesine devam edilmektedir. Çeşm-i Bülbül, yaratılışında kullanılan özel camcılık teknolojisinin yanı sıra, uzun işlemler ve yaratıcılık gerektiren bir üründür. Başlıca özelliği, ince ve renkli cam çubukların yüksek ısıda eriyip, su gibi olmuş camın içine yerleştirilmesidir. "Dönerek burulan" çizgiler, o cam formu biçimlendiren ustanın hünerini ve üslûbunu yansıtırlar.Çeşm-i bülbül olarak adlandırılan ürünler arasında vazo, sürahi, şekerlik, tesbih, kase ve tabak gibi formlar bulunur.
Tesbihin Genel Özelikleri