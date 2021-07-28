KUKA AĞACI NEDİR ?

Kuka bir ağaç değildir. Tropikal bir ağacın meyvesidir. Görüntüsü Hindistan cevizini andırır ve oldukça sağlamdır. Anavatanı Brezilyadır ve en kaliteli kukalar ise buradan temin edilir. Kukanın içerisindeki et diye adlandırılan özü birçok kremlerde kullanılır. Oldukça şifalıdır. Kuka meyvesinin ucundaki fırçaya benzer tüyleri vardır ve bu tüylerle Hintliler Ahır hayvanlarını temizlemektedir. Bu hem hayvanın üzerindeki haşereyi hem de sinek, böcek ısırıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Peki kukanın insan sağlığı üzerinde faydaları nelerdir ?

Kuka sadece insanlar değil hayvanlar üzerinde de faydaları vardır. Kuka meyvesinin içerisindeki özü yara, pişik ve mantar kremlerinde kullanılmaktadır. Kuka çok sağlam bir meyvedir. Hindistanlıların ‘Demir Meyve’ demelerinin sebebi bu olsa gerek. Kuka Tesbih olarak kullanıldığında insan elinde oluşmuş ve oluşabilecek bakterileri önler ve temizler. Anti bakteriyel özelliğine sahiptir. Mantar tedavisinde ise kuka su ile kaynatılarak içine zeytinyağı eklenerek mantarlı bölgeye kullanımında oldukça yararlıdır.

Kuka Osmanlı zamanında hekimlerin kullandığı bir tesbih çeşidi idi. O zamanlar Abanoz tesbih kullananlar sanatkar, Kehribar tesbih kullananlar elit kesim, Kuka tesbih kullananlar ise cerrah olduğu bilinmektedir. Osmanlı zamanından günümüze gelen bir bilgiye göre Sarayda görevli olan cerrahların kullandığı tesbihlere bakışırmış. Kuka tesbih kullanmayan cerrahları ise saraya almazlarmış. Amaç hijyen bakımından emin olunmuş bir meyve olmasından kaynaklanmaktadır.

Soru: Kuka nedir?

Cevap: Kısaca Brezilyada yetişen bir ağaç meyvesinin dış kabuğudur.Hindistan cevizine benzer görüntüsüyle yabani hindistan cevizide diyebiliriz.Dış kabuğu çok sert olduğundan dolayı oyma sanatında ve tesbih yapımında osmanlı imparatorluğundan beri tercih edilmiştir.Günümüzde hem yerli hemde yabancı tesbih ustalarının gözdesi olmaya devam eden kuka hem gümüş işlemeli hemde sade işçilikle en çok tercih edilen tesbih çeşitlerinden biridir.Ayrıca kuka ağacı meyvasının yağı günümüzde cilt bakım kremlerindede kullanılmaktadır..