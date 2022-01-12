Stok Kodu: MS123 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 18 mm Kullanılan TAŞ: Zirkon Taş Ağırlık: 8,7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hz. Süleyman Mührü Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



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Kişiye Özel Mührü Süleyman



Kişiye Özel Mührü Süleyman ürünleri, kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz en özel ve en anlamlı hediyelerin başında gelir. Günümüzde birçok tartışmanın odağında olan bu ürünler için Yahudilere ait bir işaret ve mühür olduğuna dair söylentiler vardır. Ancak bu mühürler, İslam dininde yeri büyük olmakla birlikte Hz. Süleyman’a güç veren ürünlerdir.



Hz. Süleyman’ın bu mühür sayesinde yeryüzündeki cinlere, hayvanlara ve doğadaki diğer tün nesnelere karşı olağanüstü bir güce sahip olarak tüm bu nesnelere karşı hükmetmiştir. Dolayısıyla da bu modeller şık görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda dini ve manevi değeri ile son derece önemli ve değerli ürünlerdir. Sizler de hemen kategorimizi inceleyerek bu eşsiz güzellikte ve maneviyattaki modellere göz gezdirebilirsiniz.



Kişiye Özel Mührü Süleyman Modelleri



Kategorimizde bulunan tüm kişiye özel mührü Süleyman modelleri, özel tasarım ve kaliteli el işçiliği ile tasarlanarak üretilmiş modellerdir. Erkeklere olduğu kadar kadınlara da hitap eden bu modeller, her zevke ve her tarza hitap eden ürünlerdir. Her kombin ile uyum sağlayabilen ürünler, aynı zamanda özel el işçiliği ve kalitesi ile de göz doldurmaktadır.



Girdiğiniz her ortamda farklı ve şık olmayı seviyorsanız, buram buram tarih kokan ve bir geçmişi olan öğeleri tarzınızda kullanmayı seviyorsanız o halde mutlaka bu ürünleri inceleyerek tarzınıza ve zevkinize en uygun olan modelleri seçerek takı koleksiyonunuza eklemelisiniz.



Mührü Süleyman modelleri arasında yüzük ve kolye gibi birçok özel tasarım yer alıyor. Bu özel tasarımlarda insan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen ve şifa kaynağı olan kaplan gözü, akik taşı, ametist taşı, firuze taşı ve ay taşı gibi doğal taşlar da kullanılmıştır. Böylece estetik ve şık bir görünüme sahip olan tarih kokulu bu ürünler, aynı zamanda doğal taşlardan gelen şifalar ile sizlere sunulmaktadır.



Modellerin her birisi 925 ayar gerçek gümüş malzemesinden üretilmiş kaliteli ve şık modellerdir. Eğer takıda altın rengini seviyorsanız o halde geniş ürün yelpazemiz içerisinden925 ayar gümüşten üretilmiş altın kaplama modellerimize göz atabilirsiniz. Her zevke ve her tarza uygun olan bu modeller; şıklığı, manevi değeri ve sağlığa faydaları ile oldukça ilgi gören ve sizi de büyüleyecek modellerdir.



Kişiye Özel Mührü Süleyman Modellerinin Faziletleri



Dini anlamı ve manevi değeri yüksek olan kişiye özel mührü Süleyman kolye ve yüzük modellerinin bazı faziletlere sahip olduğu inanılır. Öncelikle bu takıları takan kadın ya da erkeklere yapılan hiçbir büyü tutmazken aynı zamanda bu ürünler kişiye tüm nazar ve kötü gözlere karşı koruma altına alır. Ayrıca şeytan ve benzeri varlıklar bu ürünlerin olduğu kişilere yaklaşamaz ve etkisi altına alamaz.



Maneviyatı yüksek olan mührü Süleyman kolye ve yüzüklerini kullanan kişilerin ibadetlerini layıkıyla yaptığına ve Allah’ın yolundan sapmadığına inanılır. Böylece Allah’ın sonsuz sevgisine nail olurlar. Sizler de bu ürünlerimizi incelemek için hemen kategorimize göz atabilirsiniz.





Mührü Süleyman Yüzük



Mührü Süleyman Yüzük, son dönemlerde özellikle erkeklerin en çok tercih ettiği aksesuarlardan biridir. Mührü Süleyman tüm dini kaynaklarda anlatılan bir konudur. Hz. Süleyman’ın özel gücünü temsil ettiği bilinen Mührü Süleyman günümüzde takılarda ve aksesuarlarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Mührü Süleyman yüzük Adem dönemine kadar uzanan hikayesi ile oldukça ilginç ve ilgi çekicidir.



Mührü Süleyman yüzük modellerinin bu denli sık tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri de Mührü Süleyman’ın sadece gücü temsil ediyor olmasıdır. Gizemli hikayesi ve sunmuş olduğu güç özelliği ile Mührü Süleyman yüzük taşıyan kişiler de kendini mührün şifalandırıcı ve güçlü etkisi altında hissedebilmektedir.



Mührü Süleyman Yüzük Sembolü Nedir?



Mührü Süleyman yüzük modellerinin hepsinde aynı mühür sembolü bulunmaktadır. Bu mühür sembolü görünüşte altı eşit köşeli bir yıldız olarak görülebilmektedir. Ancak bu simgenin bir düz ve bir ters iki adet üçgenden oluştuğunu söylemek mümkündür. Sembolün içerisinde ve kenarlarında yapılan yazılar ise “İsmi Azam” duası olarak bilinmektedir. İsmi Azam duası ise Tanrı’nın gizli ismi olarak bilinmektedir. Bu yüzüğün üzerinde yazılı olan duanın sadece bazı belirli insanlar ve melekler tarafından bilindiği düşünülmektedir.



Oldukça sır dolu bir hikayesi olan Mührü Süleyman yüzük, dikkat çekici hikayesi ile pek çok kişinin ilgisini çekmiştir.



Sizler de tarzınızı oluştururken daha farklı bir görünüm sahibi olmak istiyor ve dikkat çekmek istiyorsanız hem görünümü hem de hikayesi ile ilgi çeken Mührü Süleyman yüzük modellerini tercih edebilirsiniz.



Mührü Süleyman Yüzük Tılsımı



Mührü Süleyman yüzük çeşitlerinin birer gücü temsil ettiğine inanılır. Pek çok fazileti olduğu düşünülen Mührü Süleyman yüzük çeşitlerini taşıyan kişiyi kötülüklerden ve evrendeki diğer varlıklardan koruduğu düşünülmektedir.



Mührü Süleyman üzerindeki sembolün ve yazılı olan duanın tılsımlı olduğu anlatılan efsanelerde de yer almaktadır. Bununla birlikte bu yüzüğü taşıyan kişilere şans ve sonsuz bir mutluluk getirdiği de bilinmektedir.



Mührü Süleyman sembolü tek başına büyük bir gücü ve sonsuz bir şansı temsil etmektedir. Bunun için de Mührü Süleyman yüzük taşıyan kişilerin de sürekli olarak şanslarının açık olacağı söylenmektedir. Her şeyden önce hikayesi, efsanesi ve tılsımı ile ilgi gören Mührü Süleyman yüzük için eğer üzerinizde taşıyacaksanız Allah’a olan inancınızı korumalı ve temiz kalbinizi korumalısınız.



Mührü Süleyman yüzük gücünü hissedebilmek ve sembol ile duanın faziletlerinden yararlanmak için her zaman Allah inancının daha güçlü olması gerekmektedir.



Tanrı, Mührü Süleyman aracılığı ile Hz. Süleyman’a sonsuz bir güç ve bir saltanat sunmuştur. Ancak bu saltanat sayesinde Hz. Süleyman cinlerden, insanlardan, hayvanlardan ve hatta ağaçlardan bile oluşan büyük bir ordu kurabilmiştir. Bunun için de Mührü Süleyman yüzük taşıyan kişilerin de her türlü kötü ruh ve varlıklara karşı korunduğuna inanılmaktadır.



Gümüş Mührü Süleyman Yüzük Modelleri



Oldukça ihtişamlı ve gösterişli bir sembole sahip olan Mührü Süleyman yüzük için sizler de hem kendiniz hem de sevdikleriniz için özel bir hediye seçebilirsiniz. Mührü Süleyman yüzüğünün sırrından ve gücünden yararlanmak için onu sürekli olarak üzerinizde taşımanız gerekmektedir. Mührü Süleyman ile ilgili en bilindik atasözlerinden biri de “Mühür Kimdeyse Süleyman Odur” sözüdür. Mührü Süleyman yüzüğünün gücü eski zamanlardan beri bilinmektedir.



Erkeklere özel olarak tasarlanan gümüş Mührü Süleyman yüzük modelleri 925 ayar gümüşten ve özel işleme detaylarından oluşmaktadır. Ancak daha özel bir hediye almak isterseniz Mührü Süleyman yüzük için beyaz ve sarı altından tasarlanan modelleri de değerlendirebilirsiniz.







Mührü Süleyman



Mührü Süleyman, Hz. Süleyman’ın mührü olarak tanımlanabilmektedir. Mührü Süleyman’ın anlamı ve varlığı ise pek çok efsaneye bile konu olmuştur. Bir gizem olarak tarihten beri anlatılan Mührü Süleyman günümüzde özellikle yüzük ve kolye gibi pek çok aksesuarda da tercih edilmektedir.



Mührü Süleyman’ın Anlamı Nedir?



Son dönemlerde oldukça popüler olan ve aksesuarlarda tercih edilen Mührü Süleyman’ın anlamı da pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Oldukça efsanevi bir hikayesi olan Mührü Süleyman’ın Tanrı tarafından Hz. Süleyman’a verildiği söylenmektedir. Ancak Mührü Süleyman üzerinde yapılan bazı araştırmalara göre de Mührü Süleyman, Adem’in taşıdığı bir mühür ve sembol olarak da bilinmektedir. Bu efsaneye göre Adem, Mührü Süleyman yüzüğünü üzerinde taşırken cennetten kovulmuştur. Cennetten çıkarken Adem, Mührü Süleyman yüzüğünü Arşa bırakmıştır. Ardından Adem’in bırakmış olduğu Mührü Süleyman yüzüğünü Cebrail bularak sonrasında Tanrı’nın emri ile Hz. Süleyman’a vermiştir. Mührü Süleyman’ın hikayesi bu şekilde bilinmektedir.



Mührü Süleyman pek çok dinde farklı isimler ve farklı efsanevi hikayeler ile bilinmektedir. Müslümanlar ise Mührü Süleyman’a Hatem-i Süleyman ismini vermiştir. Hristiyanlık inancı içerisinde de bulunan Mührü Süleyman, bu inançta ise Davut Yıldızı olarak bilinmektedir. Özellikle Hz. Süleyman’ın İsrailoğullarından biri olmasından dolayı Mührü Süleyman Yahudiler arasında daha fazla ve ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için de Davut Yıldızı olarak bilinen ve Mührü Süleyman’ın üzerinde bulunan sembol aynı zamanda İsrail bayrağının da sembolü olarak tercih edilmiştir.



Mührü Süleyman Anlamı



Mührü Süleyman üzerindeki sembol ve yazılar da en az mührün hikayesi kadar ilgi çekici ve ilginçtir. Mührün üzerinde biri ters ve biri düz olmak üzere iç içe geçmiş iki adet üçgen bulunmaktadır. Bu üçgenler ise altı köşeli bir yıldız oluşturmaktadır.



Mührü Süleyman’ı sahibi olan Hz. Süleyman’ın tüm varlıklara hükmettiği bilinmektedir. Bu varlıklar içerisinde insanlar ve hayvanlar dışında cinler de bulunmaktadır. Hz. Süleyman ise tüm varlıklara hükmetmesinin sırrının sadece Mührü Süleyman’da olduğunu söylemektedir. Ancak bir gün Hz. Süleyman bu mührün yer aldığı yüzüğünü cariyesine emanet ederek gitmiştir. Yüzük daha sonra Hz. Süleyman kılığına giren bir cin tarafından cariyeden çalınmıştır.



Yüzüğün çalınmasının ardından ise Mührü Süleyman ile ilgili pek çok efsane daha anlatılmaya devam etmiştir. Ancak mührün çalınmasının ardından Hz. Süleyman da varını yoğunu ve tüm kudretini kaybetmiştir. Ancak bu durum onun için bir son olmamıştır. Daha sonrasında bu durumdan dolayı oldukça acı çektiği bilinen Hz. Süleyman’ın tekrar Mührü Süleyman’ı bulduğu söylenmektedir.



Hz. Süleyman Kimdir?



Pek çok efsaneye konu olmuş biri olan Hz. Süleyman özellikle Yahudiler için en önemli zatlardan biridir. Hz. Süleyman Yakup soyuna bağlı olan bir kraldır. Gazze’de dünyaya gelmiş olan Hz. Süleyman’ın babası da peygamber olan Hz. Davud’tur.



Hz. Süleyman’ın babası vefat ettikten sonra kendisi ilk olarak babasından devraldığı hükümdarlığa devam etmiştir. Sonrasında da peygamber olmuştur.



Hz. Süleyman hem hükümdarlığı hem de peygamberliği döneminde en adaletli kişilerden biri olarak bilinmektedir. Bununla birlikte hem hükümdar hem de peygamber olarak dünyaya geldiği düşünülen Hz. Süleyman’ın üstün ve doğaüstü güçleri olduğuna da inanılmaktadır. Bunun en net göstergesinden biri de Mührü Süleyman’dır. Hz. Süleyman’ın özellikle hayvanlara ve cinlere hükmettiği inancı pek çok din ve kaynakta da açıkça belirtilmiştir. Tüm bu özel güçleri Hz. Süleyman hem halkı hem de inancı için sonuna kadar kullanmıştır.



Hz. Süleyman hükmettiği cinlerin ona yaptığı sarayın inşasını izlerken asasına dayanmış bir şekilde hayata gözlerini yummuştur.