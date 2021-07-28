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Yassı Kesim 99'lu Kuka Tesbih

Ürün Kodu : CTK063
Öne Çıkan Bilgiler
Yassı Kesim 99'lu Kuka Tesbih Bu Ürünü Sitemizden İster Kredi Kartı ile isterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz. Ürün Size Faturalı ve Sertifikalı gönderilir.
Hediyesi :
2.971,00 TL
Havale Fiyatı : 2.822,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:CTK063
Metaryel:Grup Sallama Sistemli Tesbih
Kullanılan TAŞ:Kuka Ağacı

Ağırlık:22,30 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Yassı Kesim
Tane Kalınlığı:5 mm Boyu / 7 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu:47,30 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
Kuka Nedir ?


Kuka halk arasından bilinenin aksine bir ağaç değildir. Tropikal bir ağacın meyvesidir. Görüntüsü Hindistan cevizini andırır ve oldukça sağlamdır. Anavatanı Brezilyadır ve en kaliteli kukalar ise buradan temin edilir. Kukanın içerisindeki et diye adlandırılan özü birçok kremlerde kullanılır. Oldukça şifalıdır. Kuka meyvesinin ucundaki fırçaya benzer tüyleri vardır ve bu tüylerle Hintliler Ahır hayvanlarını temizlemektedir. Bu hem hayvanın üzerindeki haşereyi hem de sinek, böcek ısırıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Peki kukanın insan sağlığı üzerinde faydaları nelerdir ?

Kuka sadece insanlar değil hayvanlar üzerinde de faydaları vardır. Kuka meyvesinin içerisindeki özü yara, pişik ve mantar kremlerinde kullanılmaktadır. Kuka çok sağlam bir meyvedir. Hindistanlıların ‘Demir Meyve’ demelerinin sebebi bu olsa gerek. Kuka Tesbih olarak kullanıldığında insan elinde oluşmuş ve oluşabilecek bakterileri önler ve temizler. Anti bakteriyel özelliğine sahiptir. Mantar tedavisinde ise kuka su ile kaynatılarak içine zeytinyağı eklenerek mantarlı bölgeye kullanımında oldukça yararlıdır.Kuka Osmanlı zamanında hekimlerin kullandığı bir tesbih çeşidi idi. O zamanlar Abanoz tesbih kullananlar sanatkar, Kehribar tesbih kullananlar elit kesim, Kuka tesbih kullananlar ise cerrah olduğu bilinmektedir. Osmanlı zamanından günümüze gelen bir bilgiye göre Sarayda görevli olan cerrahların kullandığı tesbihlere bakışırmış. Kuka tesbih kullanmayan cerrahları ise saraya almazlarmış. Amaç hijyen bakımından emin olunmuş bir meyve olmasından kaynaklanmaktadır.
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