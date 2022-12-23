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İsime Özel Hat Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 1
İsime Özel Hat Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 2
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sertifika.png (62 KB)
İsime Özel Hat Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 1
İsime Özel Hat Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük - 2

İsime Özel Hat Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA463
Öne Çıkan Bilgiler
Hat sanatı ile kendinize ve sevdiklerinize özel isim yazılı yüzük tasarımı yaptırabilir bu ihtişamlı yazının mükemmel sonucunu parmağınızda zevkle taşıyabilirsiniz. Sevdiklerinizin de sizin gibi bu anlamlı hediye çok hoşuna gidecektir. Kişiye özel yüzükler için Osmanlı Pazar'a bekleriz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
5.971,00 TL
Havale Fiyatı : 5.672,45 TL %5  İndirim
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iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu: DUA463
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 20*20 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:  13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

hat-sanati-nedir-2.jpg (98 KB)

Hat sanatı Osmanlıdan günümüze kadar gelen ve Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş bir güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanat türü, yazı ve çizgilerle icra edilir. Bu sanat türünün Batı kültüründeki karşılığı ise kaligrafi olarak karşımıza çıkar. Bu sanatı icra eden ustalar, eserlerinde güzellikleri, duyguları, düşünceleri kalem ve kâğıt ile bir araya getirerek resmederler. Sonuçta ortaya son derece etkileyici eserler çıkmaktadır.

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