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|Stok Kodu:
|DUA463
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|20*20 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Hat sanatı Osmanlıdan günümüze kadar gelen ve Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş bir güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanat türü, yazı ve çizgilerle icra edilir. Bu sanat türünün Batı kültüründeki karşılığı ise kaligrafi olarak karşımıza çıkar. Bu sanatı icra eden ustalar, eserlerinde güzellikleri, duyguları, düşünceleri kalem ve kâğıt ile bir araya getirerek resmederler. Sonuçta ortaya son derece etkileyici eserler çıkmaktadır.