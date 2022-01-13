Stok Kodu: DUA413 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 16*21 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 10 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Medine'ye hicret ederken Sevr Mağarasında bulundukları sırada yanında bulunan dostu Hz. Ebubekir'e "La Tahzen İnnallahe Meana" demiş ve bu sözün hikayesi günümüze kadar gelmiştir. Bu cümlenin Türkçe meali, "Üzülme, Allah bizimledir." şeklindedir.



Allahu Ekber kelimesinin anlamı; büyük, yüce, ulu olarak tanımlanır. Allah Azze ve Celle o kadar büyüktür ki büyük zannedilen her şey onun yanında yok olur ve Allahu Ekber kelimesinin tam manası da budur. Allah CC büyüktür, Allah CC yücedir, Allah CC uludur.