Açelya Kokusu Açelya Esansı Kadın

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|Stok Kodu:
|SE029
|Metaryel:
|Boyut:
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|8 ml
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|El bileklerine sürülerek birbirine ovuşturulduğunda ve kulak arkasına sürüldüğünde kokusu daha kalıcı olur.
|NOT:
|Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.
Açelya Kokusu
Tepe Notası: Portakal Çiçeği, Zambak, Açelya
Kalp Notası: Burbon, Vanilya
Dip Notası: Sandal Ağacı, Küçük Hindistan Cevizi, Kehribar
Ferah, canlı asil, saf ve eşsiz bir koku. Kalıcı aşkın ve tutkunun ruhunu yakalar. Uzun süre kalıcı kokusuyla kendinizi gün boyu canlı hissetmenizi sağlar. Modern kadınlar için önerilir. Tutkulu, sezgileri güçlü, zorlamalara karşı gelen, iç güdülerine kulak veren, çaresizliğe asla düşmeyen ve yeni deneyimler arayan kadınlara.
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