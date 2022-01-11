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925 Ayar Gümüş Siyah Taşlı Aparatlı Dumanlı Kuvars Bileklik

Ürün Kodu : OSM1415
Öne Çıkan Bilgiler
Dumanlı kuvars bileklik, Kategorimiz içinde tamamen doğal olarak üretilmiş ve hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden bu modellere hemen ulaşabilirsiniz.
Hediyesi :
1.722,00 TL
Havale Fiyatı : 1.635,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1415
Metaryel:
Boyut:8*8 mm
Kullanılan TAŞ:Dumanlı Kuvars Taşı
Ağırlık:11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

  • Dumanlı Kuvars Taşı

    Dumanlı Kuvars Taşı, negatif enerjileri temizleyen ve aynı zamanda da insan ruhunu koruduğu bilinen doğal taştır. Topraklama ve dengeleme özelliği sayesinde ruhunuzdaki stres, gerginlik, korku, kıskançlık ve öfke gibi tüm olumsuz duyguları ruhunuzdan arındırır. Kök çarka konusunda etkileri en yüksek olan doğal taş, “Karanlık taş” olarak sakinleştirerek ruhunuzu yatıştırır.

    Tüm bu özelliklerini size en iyi yansıtabilmek için bu doğal taş ile sizler için üretilmiş olan kategorimizde birçok farklı takı ve aksesuar modeline yer vermekteyiz. Sizler de kategorimize göz atarak bu doğal taş ile üretilmiş %100 doğal modellerimizi inceleyebilirsiniz.

    Dumanlı Kuvars Taşı Özellikleri

    Son derece etkili bir meditasyon taşı olan dumanlı kuvars taşı, içsel benliğinizi keşfetmenize ve ruhunuzu yatıştırmaya doğrudan yardımcı olur. Rüyaları geliştirici olan bu doğal taşın özelliklerinden faydalanmak için doğal taş ile kadın ve erkekler için üretilmiş takı ve aksesuarları kullanabilirsiniz.

    Dumanlı kuvars taş ile bileklik, yüzük,kolye, tesbih ve küpe gibi birçok farklı takı ve aksesuar üretilmiştir. Kategorimiz içinde tamamen doğal olarak üretilmiş ve hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden bu modellere hemen ulaşabilirsiniz. Bu modeller ile doğal taş ile sürekli tensel temas kurduğunuzdan dolayı etkilerini kısa sürede ve en üst seviyede görmeniz de daha kolaydır. Ayrıca sevdikleriniz için değişik hediye fikirleri arıyorsanız bu ürünler sizlere etkili fikirler sunacak ürünlerdir.

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