Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Zararı Defetmek, Korunmak ve İşlerin Açılması İçin Dua Yazılı Siyah Akik Yüzük, doğal siyah akik taşının koruyucu yapısı ile kadim ilimlerde kullanılan özel duanın faziletini bir araya getiren özel bir el işçiliği yüzüktür. Yüzüğün merkezinde yer alan siyah akik taşı, yüzyıllardır enerji kalkanı oluşturduğu düşünülen taşlardan biridir. Üzerine ustalıkla kazınmış dua ise kişinin manevi olarak korunması, önündeki engellerin kalkması ve işlerinin kolaylaşması niyetiyle işlenmiştir.

Bu yüzük hem estetik görünümü hem de taşıdığı manevi anlam ile kullanıcısına güçlü bir destek sunar.

🌑 Siyah Akik Taşının Faydaları

Siyah akik taşı; koruma, enerji temizliği ve psikolojik dayanıklılık açısından en güçlü doğal taşlardan biri olarak bilinir. Kadim kültürlerde “kalkan taşı” olarak anılması, onun tehlikelere karşı güçlü bir sembol olduğunu gösterir.

Bilinen faydaları:

Zararlı enerjileri uzaklaştırdığı ve kem gözden koruduğuna inanılır.

Kişiyi negatif duygulardan arındırarak sakinlik ve odaklanma sağlar.

Stres ve zihinsel dağınıklığı azaltır, içsel gücü yükseltir.

Korku, endişe ve kararsızlığı azaltarak özgüveni güçlendirir .

Enerjiyi dengeleyerek kişinin iş ve özel yaşamında daha sağlam adımlar atmasına yardımcı olur.

Topraklama özelliği sayesinde beden ile zihin arasındaki uyumu artırır.

Korunma ve enerji savunması için en çok tercih edilen taşlardan biri olması, yüzüğü güçlü bir manevi obje hâline getirir.

✨ Duanın Manevi Fazileti

Yüzük üzerinde yer alan dua, kadim metinlerde zararın defedilmesi, kötülüklerden korunma, kötü niyetli insanların etkisinden uzak durma ve işlerin açılması niyetiyle kullanılan bir duadır.

Duanın bilinen manevi anlam ve faziletleri:

Kişiyi görünür ve görünmez zararlardan koruduğuna inanılır.

Hane ve iş ortamında huzur ve güvenlik sağlayan bir manevi kalkan etkisi taşır.

Rızkın artması, işlerin kolaylaşması ve önündeki engellerin kalkması için okunur.

İnsan ilişkilerinde açıklık, kolaylık ve ferahlık sağlar.

Kalbe güç, ruha huzur, zihne berraklık verdiği rivayet edilir.

Siyah akik taşı ile birleştiğinde hem korunma hem de işlerin açılması yönünde güçlü bir manevi destek sunar.

🎁 Bu Yüzük Kimlere Hitap Eder?