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Ashabi Kehf Yazılı Doğal Firuze Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA785
Öne Çıkan Bilgiler

İnancın, korunmanın ve teslimiyetin sembolü olan Ashab-ı Kehf duası; bu eşsiz yüzükte, bin yıllık hatıralarla birleşerek doğal firuze taşının üzerine nakşediliyor.

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.564,00 TL
Havale Fiyatı : 3.385,80 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA785
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 18*25 mm
Kullanılan TAŞ: Firuze Taşı
Ağırlık: 13,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Ashabi Kehf Yazılı 
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Ashab-ı Kehf Yazılı Doğal Firuze Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

İnancın, korunmanın ve teslimiyetin sembolü olan Ashab-ı Kehf duası; bu eşsiz yüzükte, bin yıllık hatıralarla birleşerek doğal firuze taşının üzerine nakşediliyor.
Kadim bir efsaneyi modern takı ustalığıyla buluşturan bu yüzük, hem manevi derinlik hem de estetik şıklık taşıyor.

Yüzüğün merkezinde yer alan mavi firuze taşı üzerine el işçiliğiyle yazılmış Ashab-ı Kehf duası, gümüş gövdeye Osmanlı stilinde işlenen kalem işi motiflerle çevrelenmiştir.

📿 Ashab-ı Kehf Yazısı: Manevi Koruma ve İlahi Kudret

Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde geçen Ashab-ı Kehf, zamanın fitnesinden korunmak isteyen yedi gencin ilahi mucizeyle mağarada uyutulması hadisesidir.
Bu olay, imanın sadakati ve Allah’a tevekkülün en güzel örneklerinden biridir.

Bu yüzükte yer alan Ashab-ı Kehf yazısı, taşıyana:

  • Nazardan ve kötülüklerden korunma,

  • İlahi koruma altında olma,

  • Dualarının kabulüne vesile olma gibi anlamlar yükler.

🔷 Doğal Firuze Taşı: Koruyucu Taşların Kraliçesi

Orta Asya’dan İran’a, Anadolu’dan Mısır’a kadar kadim uygarlıklarda kullanılan firuze taşı,

  • Kötü enerjileri savuşturduğu,

  • Şansı artırdığı,

  • Huzur ve içsel dinginlik sağladığı
    inanışıyla bilinir.

Ashab-ı Kehf duasıyla birleştiğinde bu taş, sadece bir takı değil; güçlü bir manevi zırh haline gelir.

✍️ El Yazması & Kalem İşi Sanatıyla Bezenmiş

Firuze taşının üzerindeki yazı, modern lazerle değil, usta ellerin geleneksel el yazması tekniğiyle işlenmiştir.
Yüzüğün kenarları ise Osmanlı ve Selçuklu izleri taşıyan kalem işi desenlerle süslenmiş, her detayda incelikle işlenmiş bir sanat eseri ortaya konmuştur.

💍 925 Ayar Gümüş: Zarif ve Kaliteli Bir Gövde

Yüzüğün tüm yapısı, 925 ayar saf gümüşten üretilmiştir.
Bu değerli metal hem uzun ömürlü hem de cilt dostudur. Gümüşün doğal parlaklığı, firuze taşının mavisiyle birleşerek göz kamaştırıcı bir uyum sunar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Doğal ve etkileyici firuze taşı

  • Üzerinde Ashab-ı Kehf duası el yazmasıyla işlenmiş

  • 925 ayar gümüş gövde ve kalem işi detaylar

  • Kötülüklerden korunmak isteyenler için güçlü bir sembol

  • Estetik ve maneviyatı bir arada sunan özel tasarım

🎁 Kimler İçin Uygun?

  • Dualarla kendini güvende hissetmek isteyenler

  • Maneviyatı hayatının merkezine alanlar

  • Özel ve anlamlı bir hediye arayanlar

  • Gümüş takılarla zarafeti ve derinliği buluşturmak isteyenler

Kadim Duanın Zarif Temsili: Bir Dua, Bir Koruyucu

Ashab-ı Kehf Yazılı Firuze Taşı Gümüş Yüzük, sadece bir takı değil…
Bir inancın, bir duanın ve ilahi korumanın beden bulmuş hâlidir.

Her baktığınızda sizi Allah’a teslimiyete davet eden bu özel parça, stilinizin değil, kalbinizin aynası olacaktır.

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