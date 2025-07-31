Ashabi Kehf Yazılı Doğal Firuze Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük

İnancın, korunmanın ve teslimiyetin sembolü olan Ashab-ı Kehf duası; bu eşsiz yüzükte, bin yıllık hatıralarla birleşerek doğal firuze taşının üzerine nakşediliyor.
TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|DUA785
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Firuze Taşı
|Ağırlık:
|13,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Ashabi Kehf Yazılı
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
İnancın, korunmanın ve teslimiyetin sembolü olan Ashab-ı Kehf duası; bu eşsiz yüzükte, bin yıllık hatıralarla birleşerek doğal firuze taşının üzerine nakşediliyor.
Kadim bir efsaneyi modern takı ustalığıyla buluşturan bu yüzük, hem manevi derinlik hem de estetik şıklık taşıyor.
Yüzüğün merkezinde yer alan mavi firuze taşı üzerine el işçiliğiyle yazılmış Ashab-ı Kehf duası, gümüş gövdeye Osmanlı stilinde işlenen kalem işi motiflerle çevrelenmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde geçen Ashab-ı Kehf, zamanın fitnesinden korunmak isteyen yedi gencin ilahi mucizeyle mağarada uyutulması hadisesidir.
Bu olay, imanın sadakati ve Allah’a tevekkülün en güzel örneklerinden biridir.
Bu yüzükte yer alan Ashab-ı Kehf yazısı, taşıyana:
Nazardan ve kötülüklerden korunma,
İlahi koruma altında olma,
Dualarının kabulüne vesile olma gibi anlamlar yükler.
Orta Asya’dan İran’a, Anadolu’dan Mısır’a kadar kadim uygarlıklarda kullanılan firuze taşı,
Kötü enerjileri savuşturduğu,
Şansı artırdığı,
Huzur ve içsel dinginlik sağladığı
inanışıyla bilinir.
Ashab-ı Kehf duasıyla birleştiğinde bu taş, sadece bir takı değil; güçlü bir manevi zırh haline gelir.
Firuze taşının üzerindeki yazı, modern lazerle değil, usta ellerin geleneksel el yazması tekniğiyle işlenmiştir.
Yüzüğün kenarları ise Osmanlı ve Selçuklu izleri taşıyan kalem işi desenlerle süslenmiş, her detayda incelikle işlenmiş bir sanat eseri ortaya konmuştur.
Yüzüğün tüm yapısı, 925 ayar saf gümüşten üretilmiştir.
Bu değerli metal hem uzun ömürlü hem de cilt dostudur. Gümüşün doğal parlaklığı, firuze taşının mavisiyle birleşerek göz kamaştırıcı bir uyum sunar.
Doğal ve etkileyici firuze taşı
Üzerinde Ashab-ı Kehf duası el yazmasıyla işlenmiş
925 ayar gümüş gövde ve kalem işi detaylar
Kötülüklerden korunmak isteyenler için güçlü bir sembol
Estetik ve maneviyatı bir arada sunan özel tasarım
Dualarla kendini güvende hissetmek isteyenler
Maneviyatı hayatının merkezine alanlar
Özel ve anlamlı bir hediye arayanlar
Gümüş takılarla zarafeti ve derinliği buluşturmak isteyenler
Ashab-ı Kehf Yazılı Firuze Taşı Gümüş Yüzük, sadece bir takı değil…
Bir inancın, bir duanın ve ilahi korumanın beden bulmuş hâlidir.
Her baktığınızda sizi Allah’a teslimiyete davet eden bu özel parça, stilinizin değil, kalbinizin aynası olacaktır.