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|Stok Kodu:
|SLM021
|Metaryel:
|Grup Sallama Sistemli Tesbih
|Kullanılan TAŞ:
|Balina Dişi
|Ağırlık:
|(+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|11mm (Uzunluk ) x 8mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|32,8 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|7 Gün - 10 Gün Arası
|Özellikler:
BALİNA DİŞİ
Balinalar iki gruba ayrılır:dişli balinalar,dişsiz balinalar Dişli Balinalar özellikle takı tasarımında ve tesbih yapımında dişleri kullanılır,sanıldıgı gibi balinalar dişleri için öldürülmemektedir. kuzey ülkelerinde enerji deposu olan yaglarını yöre halkları yiyerek hayatta kalmaktadırlar.