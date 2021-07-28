Stok Kodu: İMT011 Metaryel: 925 Ayar Gümüş 0,4 Micron ALTIN Kaplama Kullanılan TAŞ: Doğal İnci

Ağırlık: 34,10 gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Küre / Yuvarlak Kesim Tane Kalınlığı: 8 mm Boyu / 8 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu: 26,55 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN ALTIN SUYUNA BATIRILARAK YAPILMIŞTIR. ÜRÜNÜMÜZ 1 AY SOLMAMA GARANTİLİ SERTİFİKASI İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR. KAPLAMA TÜRKİYE DE YENİ GELİŞTİRİLEN ÖZEL BİR KORUMA FORMÜLÜ İLE SADECE OSMANLI PAZAR 'DA...! İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN ALTIN SUYUNA BATIRILARAK YAPILMIŞTIR. PİYASADA SARI VEYA YALDIZ DENİLEN MALZEMEDEN KESİNLİKLE DEĞİLDİR. 14 AYAR 3 MİCRON GERÇEK ALTIN KAPLANMIŞTIR.