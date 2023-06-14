Stok Kodu: OSM1700 Metaryel: Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Boyut: 8*8 mm Kullanılan TAŞ: İnci Ağırlık: 24 Gr (+/-1,5) Altın Ağırlık Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: İsme Özel Püskül Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



İnci Taşı



İnci Taşı, özellikle kadınlar için çok sevilen ve birçok takıda tercih edilen hem şık hem de faydaları olduğu bilinen doğal taşlardan bir tanesidir. Psikolojik rahatsızlıklar, duygu ve düşünceler üzerinde doğrudan etkileri olması sayesinde kolye, küpe ve bileklik gibi birçok farklı takının üretiminde kullanılır. Estetik duruşu ile boyun, parmak ve bilek gibi her alanda şıklığını koruyan ve şıklığınızı ikiye katlayarak tarzınızı ön plana çıkaran taştır.



Faydaları ile işlevsel, şıklığı ile estetik olan inci taşının takı ve aksesuar üretimi alanında da kullanımı son derece yaygındır. Kolye ve küpe modellerinin yanı sıra yüzük ve tesbih gibi aksesuarlarda da son derece şık bir görünüm sergilemektedir. Kategorimiz içerisinde de sayısız birçok model sizlerin beğenisine sunulmuştur.



İnci Taşının Bilinmeyen Faydaları



Kalsiyum oranı bakımından zengin olan inci taşı; vücuttaki diş ve kemik gibi kalsiyuma ihtiyaç duyan yapıları güçlendirme özelliği ile bilinen doğal taştır. Şans taşı olarak da bilinen inci taşı, kullanan kişilerin talihini ve şansını açtığına inanılır. Negatif enerjisi ve olumsuz duyguları tamamen temizleyerek yerini pozitif enerjiye ve güzel düşüncelere bırakır.



Piyasada son dönemlerde sahteleri çok fazla bulunuyor olsa da gerçek inci taşı, kişiye özgüven verirken ruha kusursuz bir huzur verir. Dikkatinizi toplamaya yardımcı olurken aynı zamanda yaratıcılığınızı ve kendinize olan güveni arttırır. Sizler de tarzınızı hem faydalı hem en şık şekilde aksesuarlar ile ön plana çıkarabilirsiniz.



Doğal İnci Tesbihler

Doğal İnci Tesbihler, tamamen doğal ve katkısız inci taneleri ile özenle tasarlanmış ve el işçiliği ile üretilmiş modellerdir. Her erkeğin hayran kaldığı modellerin başında gelen bu tesbih modellerimize, kategorimiz içerisinde kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Değer verdiğinizi göstermek istediğiniz kişilere verebileceğiniz son derece özel ve şık seçeneklerdir. Bu modeller ile inci taneleri, tıpkı kadınlar için olduğu kadar erkekler için de etkileyici forma bürünmüştür.

Can alıcı Rengi İle Sağlığınıza Dost Ürünler

Doğal inci taşları, kalsiyum açısından zengin doğal taşlardır. Bu sebepten ötürü günlük olarak kullanabileceğiniz doğal inci tesbihler, aynı zamanda kalsiyum ihtiyacınızı karşılarken size daha birçok fayda sağlar. Olumsuz duygulardan tüm ruhunuzu arındırırken aynı zamanda sezgilerinizi güçlendirir. Bu özelliği sayesinde sağlığınızı düşünen ve estetik ürünlerdir.