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|Stok Kodu:
|İMT008
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş + ALTIN KAPLAMA
|Kullanılan TAŞ:
|Doğal Siyah İnci
|Ağırlık:
|38,85 gr (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Yuvarlak (Küre) Kesim
|Tane Kalınlığı:
|8mm / 8mm
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|26,85 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN ALTIN SUYUNA BATIRILARAK YAPILMIŞTIR. ÜRÜNÜMÜZ SOLMAMA GARANTİLİ SERTİFİKASI İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR. KAPLAMA TÜRKİYE DE YENİ GELİŞTİRİLEN ÖZEL BİR KORUMA FORMÜLÜ İLE SADECE OSMANLI PAZAR 'DA..İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN 925 AYAR GÜMÜŞ ve ALTIN KAPLAMADIR..