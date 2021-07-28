İnci Nedir ?

Kültür incileri,canlı istiridyelere (Akoya veya güney denizi incileri) veya midyelere (tatlı su incileri) yerleştirilen ve genellikle doğal kabuktan bir boncuk veya etli bir doku parçası olan bir küçük uyarıcıdan elde edilir.İstiridyeler veya midyeler,uyarıcıya tutunan ve 'sedef' denilen bir madde salgılar.Ortaya çıkan sedef tabakaları incileri oluşturur.

Kaç yılda elde edilir?

Bir inci elde etmek genellikle birkaç yıl sürer.Midyelerin üç yıla kadar süren olgun bir yaşa gelmesi gerekir.İncinin tam büyüklüğüne ulaşması bir üç yıl daha sürebilir.İncinin oluşmasını sağlayan doğal uyarıcı inciyi şekil bozukluğuna uğratabilir ya da istiridye hastalıktan dolayı ölebilir.Beş ila on yıllık bir dönemin sonuna kadar,yalnızca istiridyelerin yüzde 50'si canlı kalır.Üretilen incilerden ise yalnızca yaklaşık yüzde 5 kadarı en iyi mücevher üreticileri için yeterli kaliteye ulaşır.Kültür incileri ile taklit inciler aynı şey midir? Hayır.Kültür İncileri,istiridye veya midye içerisinde doğal ortamlarında zamanla oluşur.Taklit veya 'sahte' inciler ise çeşitli ürünlerden insan eliyle yapılır.

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