İnci Nedir ?

Kültür incileri,canlı istiridyelere (Akoya veya güney denizi incileri) veya midyelere (tatlı su incileri) yerleştirilen ve genellikle doğal kabuktan bir boncuk veya etli bir doku parçası olan bir küçük uyarıcıdan elde edilir.İstiridyeler veya midyeler,uyarıcıya tutunan ve 'sedef' denilen bir madde salgılar.Ortaya çıkan sedef tabakaları incileri oluşturur.

Kaç yılda elde edilir?

Bir inci elde etmek genellikle birkaç yıl sürer.Midyelerin üç yıla kadar süren olgun bir yaşa gelmesi gerekir.İncinin tam büyüklüğüne ulaşması bir üç yıl daha sürebilir.İncinin oluşmasını sağlayan doğal uyarıcı inciyi şekil bozukluğuna uğratabilir ya da istiridye hastalıktan dolayı ölebilir.Beş ila on yıllık bir dönemin sonuna kadar,yalnızca istiridyelerin yüzde 50'si canlı kalır.Üretilen incilerden ise yalnızca yaklaşık yüzde 5 kadarı en iyi mücevher üreticileri için yeterli kaliteye ulaşır.Kültür incileri ile taklit inciler aynı şey midir? Hayır.Kültür İncileri,istiridye veya midye içerisinde doğal ortamlarında zamanla oluşur.Taklit veya 'sahte' inciler ise çeşitli ürünlerden insan eliyle yapılır.

Değeri Nasıl Anlaşılır..?

Parlaklık ve boy genellikle aranacak iki ana faktör olarak kabul edilir.Parıltısı ne kadar koyu olursa,şekil ve yüzey de o kadar kusursuz ve inciler o kadar değerli olur.Örneğin inciye baktığınız zaman yüzünüzün yansımasını net bir şekilde görebilmeniz,onun çok iyi kalitede bir inci olduğunu gösterir.İncinin görünen yüzeyinde ne kadar az doğal iz ve benek olursa,inci o kadar pahalı olur.Ayrıca inciler ne kadar yuvarlak,simetrik ve büyük olursa o kadar değerlidir.Diğer taraftan incinin boyu,inciyi yaratan istiridyenin yaşı (daha olgun istiridyeler daha büyük inciler üretir) ve incinin kültür edildiği yer ile ilgilidir.İnciler birçok renkte elde edilir.En popüler renkler beyaz,krem ve pembedir.Gümüşi,siyah ve altın rengi de son yıllarda büyük ilgi çekiyor.Ama koyu parlak siyah bir inci,çok nadir bulunur ve oldukça pahalıdır.

Mercan Nedir ?

Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, kırmızı kalker iskeletli hayvan ve bu hayvanın iskeletinden elde edilen, süs eşyaları yapımında kullanılan madde.

Mercan katılıkta taş gibidir, denizin dibinde ise adeta bitki gibi biter. Denizin diplerinde rengarenk çiçek bahçelerini andırırlar. Suyun yüzünden yukarı çıkıp kuruyunca katılaşıp toprak olur. Bu özelliklerinden dolayı mercanlar uzun yıllar denizlerde büyüyen taş haline gelmiş çiçekler olarak sanıldılar. Günümüzde ise mercanlar, omurgasız hayvanlar sınıfında incelenmektedir.Günümüzde çeşitli obje yapımında kullanılan mercanların %90’ı daha güzel görüntü amacıyla boyanmıştır,nadiren de olsa herhangi kimyasal etkiye maruz kalmamış doğal mercan örneklerini görmek mümkündür.

Kireç karbonatı, magnezyum, silis karbonatı, magnezyum florüt ve kalsiyumdan oluşmaktadır. Pek çok kişi mercanın, kalbi ve dalağı güçlendirdiğini söyler. Ayrıca Mercan, nazara iyi geldiği gibi konsantrasyon eksikliğini de giderici özelliğe sahiptir. Başta sedef hastalığı olmak üzere, bir çok cilt hastalığının da iyileştirilmesinde kullanılabilir.