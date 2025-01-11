Erzurum Kalem İşi Gravür Oyma Plaka Gümüş Kolye

Stok Kodu: OSM1868 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 30 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 7,2 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 7 İş Günü İçerisinde Özellikler: Erzurum Kalem İşi

Erzurum Kalem İşi Oyma Plaka Kolye



Anadolu’nun köklü el sanatlarından biri olan Erzurum Kalem İşi, sanatı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu özel tasarım Erzurum Kalem İşi Oyma Plaka Kolye, geleneksel işçiliğin modern bir yansıması olarak sizlere sunuluyor. Usta zanaatkârların el işçiliğiyle oyduğu bu plaka kolye, hem estetik hem de manevi bir anlam taşıyor. Erzurum’un kültürel mirasını üzerinizde taşımanın gururunu yaşayın!



Ürün Özellikleri:

Malzeme: Yüksek kaliteli 925 ayar gümüş

İşçilik: Erzurum’a özgü kalem işi oyma sanatıyla elde işlenmiştir

Tasarım: Detaylı desenlerle süslenmiş, geleneksel motiflerden ilham alınmıştır

Plaka Boyutu: Günlük kullanım ve özel davetler için ideal ölçüler

Kullanım Alanı: Hem günlük hem de özel günlerde anlamlı bir aksesuar

Cinsiyet: Unisex – her yaştan kadın ve erkek için uygun



Erzurum Kalem İşi Hakkında:

Erzurum Kalem İşi, Türkiye’nin en değerli geleneksel el sanatlarından biridir. Bu sanat, gümüş üzerine ince oyma motifler işlenerek gerçekleştirilir. Her bir desen, zanaatkârların ustalıkla şekillendirdiği ve bölgenin kültürel zenginliklerini yansıttığı birer sanat eseridir. Kalem işi ürünler, zarif desenleri ve detaylı işçiliğiyle, el emeği göz nuru olarak kabul edilir.



Neden Erzurum Kalem İşi Oyma Plaka Kolye?

Geleneksel Zarafet: Anadolu’nun kültürel mirasını modern bir tasarımla birleştirir.

El İşçiliği: Her bir kolye benzersizdir, zanaatkârların emeğini taşır.

Anlam ve Şıklık: Sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda bir kültürün yansımasıdır.



Şimdi Sipariş Verin!

Erzurum’un eşsiz el sanatlarını üzerinizde taşımak veya sevdiklerinize anlam dolu bir hediye vermek için bu özel kolyeyi tercih edin. Tarih, sanat ve estetiğin mükemmel birleşimini kaçırmayın. Stoklarla sınırlıdır, hemen sipariş verin!



