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Yıldız Tasarım Gravür Oyma Plaka Gümüş Kolye

Ürün Kodu : OSM1871
Öne Çıkan Bilgiler
"Gravür kalem işi oyma sanatıyla tasarlanmış 925 ayar gümüş plaka kolye. Geleneksel motifler ve el işçiliğiyle anlam dolu bir aksesuar. Şimdi keşfedin!"
Hediyesi :
5.583,00 TL
Havale Fiyatı : 5.303,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1871
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 25*25 mm
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 8,1  gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
7 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

 

Ürün Açıklaması:

Gravür El İşçiliği Gümüş Kolye, geleneksel ustalıkla modern tasarım anlayışını bir araya getiriyor. %100 925 ayar saf gümüşten üretilen bu özel kolye, ince detaylarla işlenmiş gravür sanatı ve el emeğinin zarif bir temsilidir. Kendi hikayenizi veya sevdiklerinize özel mesajlarınızı taşıyan bir aksesuar arıyorsanız, bu kolye tam size göre!

El İşçiliği Hakkında Detaylar:

  1. Ustalık ve Gelenek:
    Gravür işlemi, her bir parçanın ince bir ustalıkla işlenmesini sağlar. Zanaatkarlarımız, geleneksel gravür tekniklerini modern tasarım anlayışıyla birleştirerek benzersiz kolyeler üretir.

  2. Kişiselleştirmenin Sırrı:
    Her gravür işlemi, müşterinin talebine göre yapılır. İsim, tarih, anlamlı sözler veya semboller kolyeye işlenerek tamamen size özel hale getirilir.

  3. Eşsiz Tasarım Süreci:

    • Gümüş, önce elle kesilip şekillendirilir.
    • Gravür deseni özenle belirlenir ve işlenir.
    • Parlatma işlemi ile her bir parça, ışığı zarif bir şekilde yansıtır.

  4. Dayanıklı ve Zamansız:
    Gravürün uzun yıllar silinmemesi ve kolyenin parlaklığını koruması için en kaliteli materyaller ve teknikler kullanılır.

 

Ürün Etiketleri
plaka kolye
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