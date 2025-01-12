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|Stok Kodu:
|OSM1871
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|25*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|8,1 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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7 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Gravür El İşçiliği Gümüş Kolye, geleneksel ustalıkla modern tasarım anlayışını bir araya getiriyor. %100 925 ayar saf gümüşten üretilen bu özel kolye, ince detaylarla işlenmiş gravür sanatı ve el emeğinin zarif bir temsilidir. Kendi hikayenizi veya sevdiklerinize özel mesajlarınızı taşıyan bir aksesuar arıyorsanız, bu kolye tam size göre!
Ustalık ve Gelenek:
Gravür işlemi, her bir parçanın ince bir ustalıkla işlenmesini sağlar. Zanaatkarlarımız, geleneksel gravür tekniklerini modern tasarım anlayışıyla birleştirerek benzersiz kolyeler üretir.
Kişiselleştirmenin Sırrı:
Her gravür işlemi, müşterinin talebine göre yapılır. İsim, tarih, anlamlı sözler veya semboller kolyeye işlenerek tamamen size özel hale getirilir.
Eşsiz Tasarım Süreci:
Dayanıklı ve Zamansız:
Gravürün uzun yıllar silinmemesi ve kolyenin parlaklığını koruması için en kaliteli materyaller ve teknikler kullanılır.