Stok Kodu: OSM1871 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 8,1 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 7 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Ürün Açıklaması:

Gravür El İşçiliği Gümüş Kolye, geleneksel ustalıkla modern tasarım anlayışını bir araya getiriyor. %100 925 ayar saf gümüşten üretilen bu özel kolye, ince detaylarla işlenmiş gravür sanatı ve el emeğinin zarif bir temsilidir. Kendi hikayenizi veya sevdiklerinize özel mesajlarınızı taşıyan bir aksesuar arıyorsanız, bu kolye tam size göre!

El İşçiliği Hakkında Detaylar: