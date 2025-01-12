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Selçuklu Yıldız Motifi Gravür El İşçiliği Gümüş Kolye

Ürün Kodu : OSM1870
Öne Çıkan Bilgiler
"Gravür kalem işi oyma sanatıyla tasarlanmış 925 ayar gümüş plaka kolye. Geleneksel motifler ve el işçiliğiyle anlam dolu bir aksesuar. Şimdi keşfedin!"
Hediyesi :
5.583,00 TL
Havale Fiyatı : 5.303,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1870
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 25*25 mm
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık: 8,2  gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
7 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Gravür

Ürün Açıklaması:

Gravür El İşçiliği Gümüş Kolye, zarif tasarımı ve ustalıkla işlenmiş detaylarıyla öne çıkar. Her bir kolye, geleneksel el işçiliği teknikleriyle titizlikle hazırlanır. Usta zanaatkarların sanatıyla şekillenen bu kolye, sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda emeğin ve zarafetin bir yansımasıdır. %100 925 ayar gümüşten üretilmiştir ve kişiselleştirilebilir yapısıyla sizin veya sevdikleriniz için özel bir anlam taşır.

El İşçiliği Detayları:

  1. Geleneksel Gravür Sanatı:
    Gravür işlemi, el emeğiyle metal yüzeyine desen, isim veya sembol kazıyarak gerçekleştirilir. Her bir detay, usta zanaatkarların ince işçiliği ile tek tek işlenir. Bu sayede her kolye, bir sanat eseri niteliği taşır.

  2. Titiz Üretim Süreci:
    Kolye, metal işleme ve gravür aşamalarında yüksek hassasiyetle hazırlanır. Usta eller tarafından yapılan işlemler şu aşamalardan geçer:

    • Gümüş levhanın kesimi ve şekillendirilmesi
    • Desenlerin veya kişiselleştirme detaylarının kazınması
    • Parlatma ve yüzey kaplama işlemleri

  3. Benzersiz ve Eşsiz:
    El işçiliği ile üretilen her kolye, küçük farklılıklarla benzersizdir. Makine üretiminden farklı olarak, kişiselleştirme ve detaylar tamamen özel olarak hazırlanır.

  4. Kalite ve Dayanıklılık:
    Gravür işlemi sırasında kullanılan özel teknikler, desenlerin yıllarca bozulmadan kalmasını sağlar. Yüksek kaliteli 925 ayar gümüş ile dayanıklı ve zamansız bir aksesuar sunar.




Ürün Etiketleri
plaka kolye
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