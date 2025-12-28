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|Stok Kodu:
|OSM1911
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|Kullanılan TAŞ:
|Doğal İnci
|Ağırlık:
|15 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Doğal İnci Altın Kaplama Gümüş Choker Kolye, klasik inci zarafetini günümüzün en güçlü takı trendlerinden biri olan choker formuyla bir araya getirir. Boyna yakın duruşu sayesinde feminen ve iddialı bir görünüm sunarken, doğal incilerin yumuşak ışıltısı altın kaplama gümüş detaylarla tamamlanarak modern bir şıklık yaratır.
Doğal inci, yüzyıllardır zarafet ve saflığın simgesi olarak kabul edilir. Choker formda kullanıldığında klasik algının dışına çıkarak güçlü bir stil ifadesine dönüşür.
Duygusal denge ve iç huzur sağladığına inanılır
Sakinleştirici ve yumuşak bir enerji sunar
Kadınsı zarafeti ve sadeliği temsil eder
Negatif duyguları arındırmaya yardımcı olur
Kendini ifade etme ve özgüveni destekler
Bu kolye, boynu zarifçe saran choker formu sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde dikkat çekici bir stil oluşturur. Minimal ama etkili duruşu, özellikle açık yakalı kıyafetlerle mükemmel uyum sağlar.
Altın kaplama gümüş zincir ve detaylar, doğal incilerin yumuşak parlaklığını ön plana çıkarır. Hem modern hem de sofistike bir görünüm sunar.
Modern ve trend takıları seven kadınlar
Klasik inciyi farklı ve iddialı bir formda kullanmak isteyenler
Minimal ama güçlü aksesuarlar tercih edenler
Şık ve anlamlı bir hediye arayanlar
Doğal İnci Altın Kaplama Gümüş Choker Kolye, zarafeti modern çizgilerle buluşturan, stil sahibi kadınlar için tasarlanmış özel bir parçadır.