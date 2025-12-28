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Doğal İnci Altın Kaplama Gümüş Choker Kolye

Ürün Kodu : OSM1911
Öne Çıkan Bilgiler
Doğal inci altın kaplama gümüş choker kolye, zarif incilerle modern choker stilini buluşturan şık bir tasarımdır.
Hediyesi :
6.270,00 TL
Havale Fiyatı : 5.956,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1911
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  
Kullanılan TAŞ: Doğal İnci
Ağırlık: 15 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:  
     

Doğal İnci Altın Kaplama Gümüş Choker Kolye

Doğal İnci Altın Kaplama Gümüş Choker Kolye, klasik inci zarafetini günümüzün en güçlü takı trendlerinden biri olan choker formuyla bir araya getirir. Boyna yakın duruşu sayesinde feminen ve iddialı bir görünüm sunarken, doğal incilerin yumuşak ışıltısı altın kaplama gümüş detaylarla tamamlanarak modern bir şıklık yaratır.

✨ Doğal İnci Taşının Anlamı ve Enerjisi

Doğal inci, yüzyıllardır zarafet ve saflığın simgesi olarak kabul edilir. Choker formda kullanıldığında klasik algının dışına çıkarak güçlü bir stil ifadesine dönüşür.

  • Duygusal denge ve iç huzur sağladığına inanılır

  • Sakinleştirici ve yumuşak bir enerji sunar

  • Kadınsı zarafeti ve sadeliği temsil eder

  • Negatif duyguları arındırmaya yardımcı olur

  • Kendini ifade etme ve özgüveni destekler

💛 Modern Choker Tasarımı

Bu kolye, boynu zarifçe saran choker formu sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde dikkat çekici bir stil oluşturur. Minimal ama etkili duruşu, özellikle açık yakalı kıyafetlerle mükemmel uyum sağlar.

🌿 Altın Kaplama Gümüşün Sıcak Işıltısı

Altın kaplama gümüş zincir ve detaylar, doğal incilerin yumuşak parlaklığını ön plana çıkarır. Hem modern hem de sofistike bir görünüm sunar.

👩 Kimler İçin Uygun?

  • Modern ve trend takıları seven kadınlar

  • Klasik inciyi farklı ve iddialı bir formda kullanmak isteyenler

  • Minimal ama güçlü aksesuarlar tercih edenler

  • Şık ve anlamlı bir hediye arayanlar

Doğal İnci Altın Kaplama Gümüş Choker Kolye, zarafeti modern çizgilerle buluşturan, stil sahibi kadınlar için tasarlanmış özel bir parçadır.

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