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Kİşiye Özel Gümüş Harfli El Kalem İşçiliği Kolye

Ürün Kodu : OSM1873
Öne Çıkan Bilgiler
"Kişiye özel harf işlenmiş 925 ayar gümüş plaka kolye. Anlamlı, zarif ve şıklığı kişiselleştiren tasarım. Şimdi sipariş verin ve stilinize değer katın!"
İsminizin Baş Harfini Seçiniz :
Hediyesi :
4.819,00 TL
Havale Fiyatı : 4.578,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1873
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 25*25 mm
Kullanılan TAŞ:  
Ağırlık:  8,1 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
7 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

İstediğiniz harf ile yaptırabilirsiniz.

Kişiye Özel Harfli Gümüş Plaka Kolye

Şıklığı ve kişiselleştirmeyi bir araya getiren Kişiye Özel Harfli Gümüş Plaka Kolye, sevdiklerinize veya kendinize anlam dolu bir dokunuş katmak için tasarlandı. 925 ayar gümüşten üretilmiş bu zarif plaka kolye, üzerine istediğiniz harfin işlenmesiyle tamamen size özel hale gelir. Modern ve zarif tasarımıyla her kombini tamamlayan bu kolye, özel bir anı veya sevginizi yansıtmanın en güzel yollarından biridir.

Ürün Özellikleri:
Malzeme: 925 ayar gümüş – dayanıklı ve parlak görünüm
Tasarım: Üzerine istediğiniz harf el işçiliğiyle işlenmiş plaka kolye
Harf İşleme: Zarif ve modern yazı tipiyle estetik bir görünüm
Plaka Boyutu: Günlük kullanım için ideal ölçülerde tasarlanmıştır
Kullanım Alanı: Günlük hayatta veya özel günlerde tercih edilebilir
Cinsiyet: Unisex – hem erkekler hem de kadınlar için uygun


Kişiye Özel Tasarımın Anlamı:
Bu özel kolye, sizin veya sevdiklerinizin adını ya da baş harfini ölümsüzleştirir. Harfin sembolize ettiği anlam, kolyeyi sıradan bir takıdan çok daha fazlası haline getirir. İster bir sevgiyi, bir anıyı, ister kişisel kimliğinizi temsil etsin, bu kolye her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz özel bir hatıradır.

Kimin İçin İdeal?
Kendiniz İçin: Kendi isminizin harfiyle kişisel bir tarz yaratın.
Sevdikleriniz İçin: Anlamlı bir hediye ile sevginizi ifade edin.
Hediyelik: Doğum günü, yıldönümü veya özel günler için unutulmaz bir armağan.


Şimdi Sipariş Verin!
Kişiye özel tasarlanan bu gümüş plaka kolyeyi hemen sipariş ederek, hem anlam hem de zarafet dolu bir aksesuara sahip olun. Stoklarla sınırlı bu tasarımı kaçırmayın ve sevdiklerinize özel bir dokunuş yapın!

 

 

Ürün Etiketleri
plaka kolye
isimli kolye
kişiye özel kolye
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