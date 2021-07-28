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%100 ORJİNAL Firuze Doğal Taşlı Bayan 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM892
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal FİRUZE yüzükleri sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.555,00 TL
Havale Fiyatı : 4.327,25 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM892
Metaryel:925 Ayar Gümüş +  Altın KAPLAMA
Boyut:14 mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Firuze TAŞ
Ağırlık:8,12 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Turkuaz Taşı Nedir ?
 
Fransızca: "pierre turquoise" Türk taşı" ya da firuze, saydam olmayan (opak) mavi-yeşil bir mücevher taşı. Eski mısırlıların çağında bile çoktan mücevher yapımı için kullanılmıştır.Günümüzde suni üretilen Turkuaz  Firuze taşları gerçek Turkuaz'ın önemini azaltmıştır.Uzmanlar bile gerçek Turkuazları sunilerinden ayrıt etmekte zorlanırlar.Tılsım olarak kullanıldığı bilinen taşların en popüleridir.Çok sayıda koruyucu özellikleri bulunur.Kızılderililer bu taşı mercan ile birlikte takı yapıp kendilerini kötü güçlerden koruması amacıyla kullanırlardı. Taşın renk değiştirmesi Kızılderili kültüründe bir kötülüğün veya bir belanın habercisi olarak nitelenirdi.
 
Turkuaz Taşının Etkileri
 
  • Turkuaz taşı bize,gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm varlıkların ruhsal bir bilinci olduğunu öğretir.
  • Enerjisi titreşimlerimizin,mineral bitki ve hayvanlar alemindeki ruhsal öze uyum sağlamasına yardım eder.
  • Bedenimize saygı duymayı öğretir.
  • Hissettirdiği iç bağlantılar sayesinde şifa etkisi gösterir.
  • Gümüş ile birlikte kullanıldığında etkisi güçlenir.
  • Güneşte yıpranır ve çatlar.
  • Tuzlu su taşı bozar.
  • İçsel huzur veren bir taştır.
  • Pasif insanları aktif hale getirir.
  • Depresyondan korur.
  • Hayatımızdaki istenmeyen gelişmeleri kabul etmemizi sağlar.
Ürün Etiketleri
firuze taşı bileklik
firuze taşı ile ilgili hadisler
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