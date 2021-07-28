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|Stok Kodu:
|OSM886
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Orjinal Sitrin Taşlı
|Ağırlık:
|8,35 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
SİTRİN TAŞI:
* Sindirim sistemi için faydalıdır.
* Tiroidi dengeler.Endokrin sistemi için faydalıdır.
*Tüm organları detoks için faydalıdır.
*Kabusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uymak için kullanılır.
*Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır.
*Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır.
*Ticaretle uğraşan insanların kasalarında bulundurması tavsiye edilir.