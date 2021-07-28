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kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.

8,35 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.

SİTRİN TAŞI:

* Sindirim sistemi için faydalıdır.

* Tiroidi dengeler.Endokrin sistemi için faydalıdır.

*Tüm organları detoks için faydalıdır.

*Kabusları önlemek ve iyi bir gece uykusu uymak için kullanılır.

*Kişinin içsel çatışmalarına son verir. Uyum sağlamak için kullanılır.

*Hayat enerjisini artırır. Olumsuz duyguları uzaklaştırır.

*Ticaretle uğraşan insanların kasalarında bulundurması tavsiye edilir.