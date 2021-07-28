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Kristal Kuvars Bayan 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM883
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Orjinal Kristal Kuvars yüzükleri sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.562,00 TL
Havale Fiyatı : 3.383,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM883
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Kristal Kuvars
Ağırlık:8,15 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Saf Kristal Kuvars'ı, zihni gereksiz düşüncelerden ayıklamak ve susturabilmek için kullanabilirsiniz. Negatiflerinizi temizleyip daha sağlıklı bir ruh ve beden dengesine kavuşursunuz. Duygusal engelleri ortadan kaldırır. Bedeninizi gevşetir. İçe dönüş çalışmalarınızda sol avucunuzun içine yerleştirerek ya da yakınlarınızda bulundurarak enerjisinden faydalanabilirsiniz.
  • İçme suyunuza önceden atılmış ve bekletilmiş saf Kristal Kuvars, hazmınızı kolaylaştırır.
  • Suyla beraber gelen Kristal Kuvars enerjisi, var olmuş ve var olacak hastalıklarınıza şifa enerjisini aktararak tedavi edebilir.
  • Bedeninize ve ruhunuza canlılık gelir.
  • Kristal Kuvars sizin gün içinde dengelenmenizi ve aşırı stres ile dolmanızı engeller.
  • Etrafınıza pozitif enerji yaymaya başlarsınız.
  • Ruhunuz da bileğinizdeki Kristal Kuvars gibi saflaşmaya başlar.
  • Özgüveninizi tazeler ve arttırır.
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