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Yeşim Taşı

Genelde yeşil olarak bulunur.Sarı,beyaz,kahverengi,siyah,kırmızı ya da beyaz lekeli yeşil renklerde de olabilir. Binlerce yıl öncesinde bu yana Çinliler Yeşim taşını en değerli taşlardan biri yapmışlardır.

Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne boşalttığı tohumların donmuş hali Yeşim taşını oluşturmuştur. Günümüzde bile Çinli işadamları ellerinde Yeşimden tılsımlar taşırlar,bir işe başlamadan önce onu tutar,okşar ve ondan güç alırlar.