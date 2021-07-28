Gül Ağacı

Gül Ağacı, Çok yıllık çalı ve yarı odunsu bir bitki türü olan gül ağacı, çift çenekli bitkiler arasında yer alır. Oldukça hızlı büyüyen gül ağacı belirli aralıklarla yapılacak olan budama ile daha kaliteli çiçekler açabilir. Çalı formu haricinde birçok farklı çeşitte yetiştirilebilen gül ağacı sarılıcı, tırmanıcı ve yayılıcı formlarda da yetiştirilebilir. Gül Ağacı bahçe düzenlemesinin vazgeçilmezidir ve bulunduğu her ortama ayrı bir hava katar. Kültürlemeler sonucu minyatür şeklinde ve saksı bitkisi olarak da balkonlarda yetiştirilebilir.

Gül Ağacı fidanlarına güvenilir olan seralardan satın alabilirsiniz. Aldığınız fidanların sağlıklı bir gül ağacı olmasını istiyorsanız aşının üzerinde en az dört adet sağlıklı dal çıkmış olmasına ve yapraklarının lekesiz ve canlı olmasına dikkat etmelisiniz.