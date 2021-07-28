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Gül Ağacı 99'lu Tesbih

Ürün Kodu : CTS117
Öne Çıkan Bilgiler
Gül Ağacı 99'lu Tesbih Bu Ürünü Sitemiz Üzerinden Kredi Kartina 9le Taksitle veya Kapıda Ödeme Sipariş verebilirsiniz.
Hediyesi :
4.051,00 TL
Havale Fiyatı : 3.848,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:CTS117
Metaryel:Grup Sallama Sistemli Tesbih
Kullanılan TAŞ:Gül Ağacı

Ağırlık:27,90 GR (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Küre / Yuvarlak  Kesim
Tane Kalınlığı:7 mm (Uzunluk ) x 7 mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu:44,5 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
Gül Ağacı
 
Gül Ağacı, Çok yıllık çalı ve yarı odunsu bir bitki türü olan gül ağacı, çift çenekli bitkiler arasında yer alır. Oldukça hızlı büyüyen gül ağacı belirli aralıklarla yapılacak olan budama ile daha kaliteli çiçekler açabilir. Çalı formu haricinde birçok farklı çeşitte yetiştirilebilen gül ağacı sarılıcı, tırmanıcı ve yayılıcı formlarda da yetiştirilebilir. Gül Ağacı bahçe düzenlemesinin vazgeçilmezidir ve bulunduğu her ortama ayrı bir hava katar. Kültürlemeler sonucu minyatür şeklinde ve saksı bitkisi olarak da balkonlarda yetiştirilebilir.
 
Gül Ağacı fidanlarına güvenilir olan seralardan satın alabilirsiniz. Aldığınız fidanların sağlıklı bir gül ağacı olmasını istiyorsanız aşının üzerinde en az dört adet sağlıklı dal çıkmış olmasına ve yapraklarının lekesiz ve canlı olmasına dikkat etmelisiniz.
Ürün Etiketleri
Gül ağacı
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