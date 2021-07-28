kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Kişiye Özel Yüzükler

Kişiye ÖZEL Yüzük Çalışması; Özel istekleriniz OsmanliPAZAR 'da isteğiniz şekilde hazırlanır İsim HATTATlara İsim çalışması da buna örnektir. İsmini İstanbul'un en iyi HATTAT 'larında el yazısı ( İster Türkçe İsterseniz Arapça ) olarak yazılır. Mevcut El İşi yüzük kasalarımızdan istediğinize yapılabilir

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