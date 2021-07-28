Kehribar Nedir ?

Kehribar Tesbihler Asırlardır kültürümüzde olmuş ve insanların ilgisini çekmiştir.İnsanlar bu tesbihi satın almış ve kullanmışlardır. Günümüzdede bu tesbihe olan ilgi, devam etmektedir.Günümüz şartlarında gelişen teknoloji ve sanayi üretimi sahteciliği de beraberinde getirmiştir.

Günlük hayatta gördüğümüz her maddenin her üretimin bir sahtesini görür olduk.Tesbih gibi kullanışlı bir aksesuarında ekonomik kaygı güden bazı kesimler tarafından sahtesinin üretilmeye başlandığını hemen hemen herkes biliyor. Hakiki kehribar bakıldığında saydam kısımlarında zerrecikler görülür.

Tekdüze renk olmaz örnek olarak damla kehribarda sarıdan daha koyu sarı arasında renk sarmalı mevcuttur. Ateş kehribarı adı altında piyasada satılan kehribarlara bakıldığında tek tonda kırmızı ve lekesizdirler.

Kehribar guatr, baş ağrısı gibi hastalıklara iyi geldiği tespit edilmiş ve süs eşyası olarak kullanıla gelmiştir. Sol elle tutulduğunda bedenin kötü elektrik yükünü ve negatif enerjiyi topladığı için mistik bilgeler tespih olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Keza yine guatrı olan bayanlarında kolye ve gerdanlık olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Çocukların diş çıkarmasında yararlıdır.