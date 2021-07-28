bedeni (fiziki ve psikolojik olarak…) güçlendirip, genç kalmayı ve zinde olmayı sağlar .

Cinsel sorunlar için tedavi edici pozitif enerji yayar. Taşıyana cazibe verirken, cazibenin nazara dönüşmesini engeller.

Geleceği görme yeteneği verdiği için kolay ve pratik kazanç elde etmeyi sağlar. İş adamlarının en çok tercih ettiği taşlardan birisidir.

Para taşı olarak da bilinir.

Değerli ve pahalı bir taştır.

Bu nedenle piyasada sahte ve taklitleri aynı isim altında satılır.

Gerçeğine göre daha koyu mavidir var gerçeğinde görülen doğal damarlar bunda görülmez daha homojen bir dağılım gösterir.

Gerçek firuze maviyle yeşil arası bir renge sahiptir.

En değerlileri gök mavisi ve iç damarsız olanıdır.

Firuze taşının Kimyasal Özellikleri:

Sertlik Derecesi : 5 - 6

Kimyasal Yapısı : CuAl6(PO4)4(OH)8•4H2O

Özgül Ağırlığı : 2,6 - 2,8

Burçlar : Boğa, Yay

Kültür İncisi Nedir?

İnci, deniz kökenli bir organizma olan molüsk (istiridye diye bilinen yumuşakça) içinde doğal bir şekilde oluşan değerli bir taştır. Doğal inci çok nadir bulunur.

Kültür incileri ile taklit inciler aynı şey midir?

Kültür incileri ile Doğal inciler arasındaki fark.

Kültür incileri doğal incilerle aynı özellikleri paylaşmakta olup canlı istiridyeler tarafından yetiştirilmektedir. Tek fark insan tarafından gerçekleştirilen az miktardaki teşviktir.

AMETİST TAŞ ÖZELİKLERİ

Ametist Taşının Bedene Faydaları Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır.

Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.

Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insanın üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır.

Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır.

Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar ve olumsuzluklardan korur.

Özellikle düşman tavırlı insanların arasında bulunacağınız zamanlarda bu taşı üzerinizde bulundurmaya gayret edin.

Böylece sadece pozitif enerji alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Enerjisi huzur vericidir. Yaydığı enerji doğrudan sinir sistemini etkiler.

Fazla çalışmaktan ve stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu giderir.

Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. Kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.

Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirdiği söylenir.

Ametist Taş ları ile İlgili Özel Bilgiler Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak temizleyin. Daha sonra standart temizleme yöntemiyle kullanmaya devam edebilirsiniz. (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulur.)