bedeni (fiziki ve psikolojik olarak…) güçlendirip, genç kalmayı ve zinde olmayı sağlar .
Cinsel sorunlar için tedavi edici pozitif enerji yayar. Taşıyana cazibe verirken, cazibenin nazara dönüşmesini engeller.
Geleceği görme yeteneği verdiği için kolay ve pratik kazanç elde etmeyi sağlar. İş adamlarının en çok tercih ettiği taşlardan birisidir.
Para taşı olarak da bilinir.
Değerli ve pahalı bir taştır.
Bu nedenle piyasada sahte ve taklitleri aynı isim altında satılır.
Sıkıştırılmış firuze
sıkça satılır.
Gerçeğine göre daha koyu mavidir var gerçeğinde görülen doğal damarlar bunda görülmez daha homojen bir dağılım gösterir.
Gerçek firuze maviyle yeşil arası bir renge sahiptir.
En değerlileri gök mavisi ve iç damarsız olanıdır.
Firuze taşının Kimyasal Özellikleri:
Sertlik Derecesi : 5 - 6
Kimyasal Yapısı : CuAl6(PO4)4(OH)8•4H2O
Özgül Ağırlığı : 2,6 - 2,8
Burçlar : Boğa, Yay
- Sindirim sorunları için; kemer tokası, bileklik ya da yüzük olarak kullanılabilir.
- Tansiyonu düzenler ve kalp hastalıklarına iyi gelir.
- Metafiziksel ve psikolojik etkileri Nazara karşı etkilidir.
- Cinsel cazibeyi ve kadınlık özelliklerini artırır.
- Kaygıyı teskin eder.
- Kederli insanların kederlerini gidermede, ya da bir olayın şokunu yaşayan kişileri o halden kurtarmada faydalıdır.
- Onlara, bu durumdaki kişilerin ihtiyacı olan huzur duygusunu verir.
- Kendisini taşıyan kişilerin iyileştirici güçlerini artırır ve bilgeliklerini artırmalarına yardımcı olur.
- Takı olarak, hergün kullanılabilecek bir taştır.
- Özellikle gümüş içine gömüldüğünde etkisi artar ve dengeyi sağlar.
- ve psikolojik etkileri Nazara karşı etkilidir.
- Cinsel cazibeyi ve kadınlık özelliklerini artırır.
- Kaygıyı teskin eder.
- Kederli insanların kederlerini gidermede, ya da bir olayın şokunu yaşayan kişileri o halden kurtarmada faydalıdır.
- Onlara, bu durumdaki kişilerin ihtiyacı olan huzur duygusunu verir.
- Kendisini taşıyan kişilerin iyileştirici güçlerini artırır ve bilgeliklerini artırmalarına yardımcı olur.
- Takı olarak, hergün kullanılabilecek bir taştır.
- Özellikle gümüş içine gömüldüğünde etkisi artar ve dengeyi sağlar.
Kültür İncisi Nedir?
İnci, deniz kökenli bir organizma olan molüsk (istiridye diye bilinen yumuşakça) içinde doğal bir şekilde oluşan değerli bir taştır. Doğal inci çok nadir bulunur.
Bu sebeple günümüzde tüketiciye sunulan incilerkültür incisidir. Kültür inci
si üretmek için istiridye veya midye içine bir kum tanesi veya boncuk yerleştirilir. Böylece istiridye harekete geçecek ve içindeki kum tanesi veya boncuğu sedef ismi verilen maddenin pürüzsüz katmanlarıyla kaplamaya başlayacaktır.
Bu kristalize element inciye eşi bulunmaz renk ve görkemli parlaklığını vererek kabuğu oluşturmaya yardımcı olur. İstiridye, bu maddeye karşı, sanki içine bir kum tanesi girmiş gibi reaksiyon göstererek, çekirdeğin üzerini inci anası ile kaplamaya başlar. Bu işlem bir hayli uzun süreceğinden, bir yılsonunda çekirdeğin üzeri ortalama 0.15 milimetre sedefle kaplanmış olur. Güney denizlerinde ve Burma'daki çiftliklerde üretilen incilerin yıllık kaplanma hızı 1,5 milimetreye ulaşabilmektedir. . Eğer istiridyenin içinde çok sayıda inci
çıkarsa bunlar gerçek inci kadar değerli değildir. Fakat bunların doğal mı yoksa değimli sadece deneyimli kişiler tarafından ayırt edebilir.
Kültür incileri ile taklit inciler aynı şey midir?
Hayır. Kültür İnci
leri, istiridye veya midye içerisinde doğal ortamlarında zamanla ve insan yardımıyla oluşur. Taklit inciler ise çeşitli ürünlerden insan eliyle ve fabrikasyon olarak yapılır.
Kültür incileri ile Doğal inciler arasındaki fark.
Kültür incileri doğal incilerle aynı özellikleri paylaşmakta olup canlı istiridyeler tarafından yetiştirilmektedir. Tek fark insan tarafından gerçekleştirilen az miktardaki teşviktir.
AMETİST TAŞ ÖZELİKLERİ
Ametist Taşının Bedene Faydaları Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır.
Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.
- Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insanın üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır.
- Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır.
- Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar ve olumsuzluklardan korur.
- Özellikle düşman tavırlı insanların arasında bulunacağınız zamanlarda bu taşı üzerinizde bulundurmaya gayret edin.
- Böylece sadece pozitif enerji alacağınızdan emin olabilirsiniz.
- Enerjisi huzur vericidir. Yaydığı enerji doğrudan sinir sistemini etkiler.
- Fazla çalışmaktan ve stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu giderir.
Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. Kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.
Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirdiği söylenir.
Ametist Taşları ile İlgili Özel Bilgiler Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak temizleyin. Daha sonra standart temizleme yöntemiyle kullanmaya devam edebilirsiniz. (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulur.)
Kaplan Gözü Özellikleri
Kuvars grubuna ait bir taştır. Parlatıldığında ipeksi bir görünüm kazanır. Yanardönerlik özelliğine sahiptir.
Yüzyıllar boyunca mistik insanlar, Kaplangözünün onları koruduğuna inanırlar. Budistler, Paganlar, Uzak-Doğu Şamanları, Kızılderililer gibi eski gelenek ve göreneklerini devam ettiren kadim toplumlarca da Kaplangözü; Kötü ruhlardan, kara büyüden ve nazar gibi olumsuz şekilde etki ettiği düşünülen enerjilerden korunma amaçlı kullanılmıştır. Kendi özgür iradesini yitirmemek ve başka iradelerden de etkilenmemek amacıyla da üzerlerinde taşırlar.
PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Cesareti artırır ve hayatınızın bir amaçtan yoksun olduğunu düşündüğünüz anlarda size amacınızı hatırlatır.
İnsanların iyi taraflarını görmenizi sağlayarak hayat yolunda mutlulukla ilerlemenizi sağlar. Güç ve cesaret taşı olan kaplangözü; dayanıklılığınızı artırır ve engellere rağmen ilerleme isteği verir.
Pürüzsüz yüzeyini okşayarak dertlerinizi ve endişelerinizi hafifletebilirsiniz.
Duygulara hitap eden bir taş olduğndan dolayı sevgililer arasında rağbet gören bir hediyedir.
Eger birisiyle ilişkiniz varsa kaplangözü; ilişkide bulunduğunuz insanla aranızda telepatik bir bağ kurmanızı sağlayabilir. Yüzük ya da kolye olarak kullanabilir, ya da cebinizde taşıyabilirsiniz.
Kendisini taşıyan kişilerin diğerlerine karşı daha az bağımlı olmasını sağlar.
Duygusal bakımdan dengeleyicidir ve inatçılığı azaltır. Kişinin olayları daha net algılayabilmesini sağlar.
FİZİKSEL ETKİLERİ
Kabuslar gören çocuklar için faydalıdır. Astım hastaları için faydaları vardır.
Sindirim sistemi bozuklukları, dalak ve pankreas için faydalı etkileri vardır.
KAPLANGÖZÜ TAŞININ ETKİLERİ
Cesareti artırır ve hayatınızın bir amaçtan yoksun olduğunu düşündüğünüz anlarda size amacınızı hatırlatır
Duygusal bakımdan dengeleyicidir ve inatçılığı azaltır. Kişinin olayları daha net algılayabilmesini sağlar.
Güç ve cesaret taşı olan kaplangözü; dayanıklılığınızı artırır ve engellere rağmen ilerleme isteği verir.
İnsanların iyi taraflarını görmenizi sağlayarak hayat yolunda mutlulukla ilerlemenizi sağlar.
Kaplangözünün nazardan koruduğuna inanılır
Pürüzsüz yüzeyini okşayarak dertlerinizi ve endişelerinizi hafifletebilirsiniz.
Astım hastaları için faydaları vardır. Sindirim sistemi bozuklukları, dalak ve pankreas için faydalı etkileri olduğu bilinmektedir.
Meditasyon yaparken Kaplangözünü rahatça kullanabilirsiniz. Zihninizi berraklaştırır. Tekrar eden düşüncelerinizi bırakarak içsel sessizliğinize konsantre olmanızı ve bu sessizlik halinde kalmanızı kolaylaştırır