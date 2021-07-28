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Peridot Taşlı 925 Ayar Gümüş Bayan Kolye

Ürün Kodu : KG0678
Öne Çıkan Bilgiler
Peridot Taşlı 925 Ayar Gümüş Bayan Kolye Bu Ürünü sitemizden kredi Kartı veya Kapıda ödeme satın alabilirsiniz. İsterseniz Telefonla Sipariş vermek için : 0212 635 35 99
Hediyesi :
4.127,00 TL
Havale Fiyatı : 3.920,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0678
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Zebercet - Peridot Taşı
Ağırlık:9,20 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Görselde ki Ürünle Size Gelen Ürün Arasında ki Boy ve Renk Değişikliği Gösterebilir.

ZEBERCET TAŞI / PERİDOT / OLİVİN
"Zebercet Taşı", "Şifalı Taşlar” arasında yeşil renk skalasında yer alır.
Pozitif düşünce üzerine çok etkili bir taştır.
Mutluluk, kendine güven, stres azaltıcı, depresyon üzerinde etkili bir taştır. Geçmişten günümüze şans taşı olarak bilinir.
Bunun yanında özellikle iç organlar üzerinde şifalı etkiye de sahiptir.
Kalp, dalak, karaciğer, pankreas gibi iç organlar üzerinde şifalı etkisi vardır
Doku bozulmalarını engeller
Neşe ve sevinç verir
Yaşam enerjisini artırıcı özelliktedir
Sebepsiz ortaya çıkan korku hissini ortadan kaldırır
Kişisel gelişimi hızlandırıcı etkiye sahiptir
Çevre ile olan iletişimi güçlendirir.
Kıskançlık, egoizm ve duygusal anlamda yaşanan soğuklukları ortadan kaldırır.
Peridot Zebercet taşının fiziksel etkileri
Kalp, pankreas, dalak ve ciğerler üzerinde olumlu etkileri vardır. 
Doku bozulmalarını önleyici özelliklere sahiptir. 
Beden-zihin dengesini sağlar.
 Metafiziksel ve psikolojik etkileri
  • Neşe ve sevinç hissi verir.
  • Böylece diğer insanlara da sevgiyle bakılmasını sağlar. 
  • Kişinin yaşam enerjisini, canlılığını korumasını sağlar. 
  • Kişiyi verici olmaya yönlendirir. 
  • İyimserlik verir ve küçük gelişmelerden sevinç duyulmasını sağlar. 
  • Nedensiz duyulan korkulara karşı iyi gelir. 
  • Kaygıyı azaltır. 
  • Kişinin iç dünyasını farketmesini sağlayarak kişisel gelişimi hızlandırır. 
  • Çevreyle iletişimi mükemmelleştirir. Kıskançlık, egoistlik ve duygusal soğuklukları yokeder.
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