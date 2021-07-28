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|Stok Kodu:
|SLM014
|Metaryel:
|Grup Sallama Sistemli Tesbih
|Kullanılan TAŞ:
|Mors Dişi
|Ağırlık:
|gr (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|9 mm (Uzunluk ) x 7 mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|32,2 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|7 Gün - 10 Gün Arası
|Özellikler:
MORS BALIĞI
Soğuk denizlerde yaşayan iri gövdeli, yüzgeç ayaklı bir memeli.
En çok Kuzey Buz Denizinin yüzen buzları ile kayalık kıyılarında barınır. Boyu 4,5 m, ağırlığı 1000-1500 kg kadardır. Karada, yüzgeç ayakları ile güçlükle sürünür. Çok iyi yüzer, 30 metreden daha derinlere dalabilir. Soğuk ve fırtınalı zamanlarda yüzen buzlara çıkar. Karaya çıktıklarında güneşin sıcaklığı ile kan damarları genişlediğinden pas kırmızı renkte görünürler.