Stok Kodu: OSM1367 Metaryel: 925 Ayar Gümüş (Rodyum Kaplama) Boyut: 20 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Gümüş Taşsız Yüzükler

Gümüş Taşsız Yüzükler, gümüş yüzük takmayı seven ancak taşlı modelleri tercih etmeyen erkekler için alternatif model seçenekleri olmaktadır. Taşlı gümüş yüzüklerin tasarımı ile karşılaştırıldığında taşlı modellere göre bu modeller, daha sade bir tasarıma sahip olsa da şıklığından ve estetik değerinden ödün vermeyecek kadar iddialı modellerdir.

Kategorimiz içinde yer alan taşsız gümüş yüzük modelleri, tamamen gümüş malzemesinden üretilmiş kaliteli modellerdir. Sadelik ve şıklığı bir arada arayan tarz sahibi erkeklerin her dönem ve her ortamda favorisi olan bu modellere ulaşmak için siz de hemen kategoriyi ziyaret ederek tüm taşsız gümüş yüzük modellerini inceleyebilirsiniz.

Özel Tasarım Taşsız Gümüş Yüzükler

Hem sade hem de şık olmak isteyen erkekler için estetik değer taşıyan gümüş taşsız yüzükler, usta ellerden farklı ve özel tasarımlar ile çıkmış modellerdir. Taşsız yüzük denildiğinde kadınlar için tasarlanmış modeller akla gelse de aslında bu modeller pekala erkekler için de eşsiz bir değerde taşsız yüzük tasarımlarının yapılabileceğini gösteren modellerdir.

Düz gümüş yüzükler, motifli yüzükler, tuğralı Erzurum işi yüzükler, Osmanlı Devlet armalı yüzükler, örgü desenler,kayı boyu modeller, zihgir okçu modeller ve isme özel hat sanatlı ya da kişiye özel tuğralı birçok farklı taşsız ve gümüş yüzük modellerine kategori içerisinden ulaşabilirsiniz. Taş olmadan da estetik görünümün sağlanabileceğini gösteren bu modeller, her erkeği cezbeden koleksiyon takı modelleri arasında yer alır.