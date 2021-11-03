 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Kişiye Özel 925 Ayar Gümüş Düz Kasa Yüzük

Ürün Kodu : OSM1367
Öne Çıkan Bilgiler
Sadeliği seven erkeklerin yüzüğü. 925 ayar gümüş yüzük. Aynı zamanda kendini ifade etmek isteyen erkekler için kişiye özel tasarım. İstediğiniz dua, motif, isim yazılır.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
3.941,00 TL
Havale Fiyatı : 3.743,95 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu: OSM1367
Metaryel: 925 Ayar Gümüş (Rodyum Kaplama)
Boyut: 20 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: 14 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Gümüş Taşsız Yüzükler

Gümüş Taşsız Yüzükler, gümüş yüzük takmayı seven ancak taşlı modelleri tercih etmeyen erkekler için alternatif model seçenekleri olmaktadır. Taşlı gümüş yüzüklerin tasarımı ile karşılaştırıldığında taşlı modellere göre bu modeller, daha sade bir tasarıma sahip olsa da şıklığından ve estetik değerinden ödün vermeyecek kadar iddialı modellerdir.

Kategorimiz içinde yer alan taşsız gümüş yüzük modelleri, tamamen gümüş malzemesinden üretilmiş kaliteli modellerdir. Sadelik ve şıklığı bir arada arayan tarz sahibi erkeklerin her dönem ve her ortamda favorisi olan bu modellere ulaşmak için siz de hemen kategoriyi ziyaret ederek tüm taşsız gümüş yüzük modellerini inceleyebilirsiniz.

Özel Tasarım Taşsız Gümüş Yüzükler

Hem sade hem de şık olmak isteyen erkekler için estetik değer taşıyan gümüş taşsız yüzükler, usta ellerden farklı ve özel tasarımlar ile çıkmış modellerdir. Taşsız yüzük denildiğinde kadınlar için tasarlanmış modeller akla gelse de aslında bu modeller pekala erkekler için de eşsiz bir değerde taşsız yüzük tasarımlarının yapılabileceğini gösteren modellerdir.

Düz gümüş yüzükler, motifli yüzükler, tuğralı Erzurum işi yüzükler, Osmanlı Devlet armalı yüzükler, örgü desenler,kayı boyu modeller, zihgir okçu modeller ve isme özel hat sanatlı ya da kişiye özel tuğralı birçok farklı taşsız ve gümüş yüzük modellerine kategori içerisinden ulaşabilirsiniz. Taş olmadan da estetik görünümün sağlanabileceğini gösteren bu modeller, her erkeği cezbeden koleksiyon takı modelleri arasında yer alır.

 

Ürün Etiketleri
erkek yüzük
erkek yüzük gümüş
925 ayar gümüş yüzük
gümüş yüzük erkek
kişiye özel yüzük
kişiye özel yüzük tasarımı
el işçiliği yüzükler
kişiye özel yüzük erkek
el işi yüzük
Benzer Ürünler
Son İncelenenler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.