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Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti, dünyanın en değerli firuze kaynaklarından biri olarak kabul edilen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, kolye, küpe ve yüzükten oluşan uyumlu bir settir. Doğal firuze taşlarının canlı rengi ve kendine özgü damar yapısı, el işçiliğiyle şekillendirilmiş 925 ayar gümüş detaylarla bütünleşerek zamansız bir estetik ortaya koyar.

🔸 Nişabur Firuze Taşının Anlamı ve Etkileri

Nişabur firuzesi, tarih boyunca şans, koruma ve denge taşı olarak kabul edilmiş; özellikle takı olarak kullanıldığında hem estetik hem de manevi değer taşımıştır.

Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır

Kişiye sakinlik, huzur ve iç denge kazandırır

Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olarak görülür

İletişimi güçlendirdiği ve özgüveni desteklediği kabul edilir

Ruhsal ferahlık ve pozitiflik sağlar

🔸 El İşçiliğiyle Oluşturulan Takı Uyumu

Set içerisindeki her parça, ustalar tarafından tek tek el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Kolye, küpe ve yüzük tasarımlarının birbiriyle uyumlu olması, sete bütüncül ve şık bir görünüm kazandırır.

🔸 925 Ayar Gümüşün Kalitesi

925 ayar gümüş, dayanıklı yapısı ve zarif parlaklığıyla uzun yıllar kullanım imkânı sunar. Firuze taşlarının doğal güzelliğini ön plana çıkaran gümüş işçilik, setin estetik değerini artırır.

🔸 Kimler İçin Uygun?

Doğal taşlı takı setlerini tercih edenler

Uyumlu ve şık kombinler oluşturmak isteyenler

El işçiliği ve özgün tasarımlara önem verenler

Anlamlı ve değerli bir hediye arayanlar

Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti, sadece bir takı seti değil; doğallık, ustalık ve estetiği bir arada sunan özel bir koleksiyon parçasıdır.