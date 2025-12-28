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|Stok Kodu:
|OSM1906
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Nişabur Firuze Taşı
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
|İran nişabur firuze taşları doğal taş oldugu için ton ve ebat farklılıkları gösterebilir.
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti, dünyanın en değerli firuze kaynaklarından biri olarak kabul edilen Nişabur firuzesi ile hazırlanmış, kolye, küpe ve yüzükten oluşan uyumlu bir settir. Doğal firuze taşlarının canlı rengi ve kendine özgü damar yapısı, el işçiliğiyle şekillendirilmiş 925 ayar gümüş detaylarla bütünleşerek zamansız bir estetik ortaya koyar.
Nişabur firuzesi, tarih boyunca şans, koruma ve denge taşı olarak kabul edilmiş; özellikle takı olarak kullanıldığında hem estetik hem de manevi değer taşımıştır.
Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olduğuna inanılır
Kişiye sakinlik, huzur ve iç denge kazandırır
Nazar ve olumsuz etkilere karşı koruyucu olarak görülür
İletişimi güçlendirdiği ve özgüveni desteklediği kabul edilir
Ruhsal ferahlık ve pozitiflik sağlar
Set içerisindeki her parça, ustalar tarafından tek tek el işçiliğiyle hazırlanmıştır. Kolye, küpe ve yüzük tasarımlarının birbiriyle uyumlu olması, sete bütüncül ve şık bir görünüm kazandırır.
925 ayar gümüş, dayanıklı yapısı ve zarif parlaklığıyla uzun yıllar kullanım imkânı sunar. Firuze taşlarının doğal güzelliğini ön plana çıkaran gümüş işçilik, setin estetik değerini artırır.
Doğal taşlı takı setlerini tercih edenler
Uyumlu ve şık kombinler oluşturmak isteyenler
El işçiliği ve özgün tasarımlara önem verenler
Anlamlı ve değerli bir hediye arayanlar
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti, sadece bir takı seti değil; doğallık, ustalık ve estetiği bir arada sunan özel bir koleksiyon parçasıdır.