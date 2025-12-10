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⭐ Zultanite Taşlı Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Takı Seti – Manevi ve Enerjik Gücüyle Özel Bir Set

Zultanite taşı, doğanın renk değiştiren nadide mucizelerindendir. Işık aldığı ortama göre yeşilden amber tonlarına, pembeden kahverengiye dönüşen bu eşsiz taş; yüzyıllardır kalp huzuru, şeffaf düşünme ve sezgilerin güçlenmesi ile ilişkilendirilir. Özellikle değişken renk yapısı nedeniyle “içsel dönüşüm taşı” olarak anılır.

Altın kaplama 925 ayar gümüşle birleştiğinde, hem şıklık hem de enerji uyumu ortaya çıkar. Gümüşün negatif enerjiyi emdiği, altının ise pozitif titreşimi yükselttiği inancı birleşerek seti hem zarif hem de ruhen destekleyici hale getirir.

🌿 Zultanite Taşının Manevi ve Enerjik Faydaları