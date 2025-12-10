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Mistik Topaz Taşı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti

Ürün Kodu : OSM1896
Öne Çıkan Bilgiler
Mistik topaz taşı el işçiliği 925 ayar gümüş takı seti, ışığa göre renk değiştiren etkileyici taş yapısı ve el emeği detaylarıyla öne çıkar. Mistik topaz; huzur, sezgi açıklığı ve negatif enerjiden korunma inancıyla tercih edilen özel bir taştır.
Hediyesi :
2.697,00 TL
Havale Fiyatı : 2.562,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1896
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 50 cm Zincir Uzunlugu
Kullanılan TAŞ: Mistik Topaz
Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:
     

Mistik Topaz Taşı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti – Işığın Enerjisini Yansıtan Benzersiz El Emeği

Mistik topaz, ışığa göre mor, yeşil, pembe ve mavi tonlarına bürünen büyüleyici bir taştır. Bu çok renkli yansıma, taşın hem enerjik hem de estetik olarak güçlü bir aura oluşturmasını sağlar. Mistik topaz; yüzyıllardır duygusal denge, ruhsal açıklık, negatif enerjiden korunma ve huzur sembolü olarak bilinir.

El işçiliğiyle işlenen 925 ayar gümüş ile birleştiğinde, taşın enerjisinin daha berrak hissedildiği kabul edilir. Gümüş; arındırıcı, koruyucu ve negatif enerjiyi absorbe eden bir element olarak taşın doğal titreşimini tamamlar. El emeği dokunuşu ise her bir parçayı özel ve benzersiz kılar.

💎 Mistik Topaz Taşının Manevi ve Enerjik Faydaları

  • Duygusal dalgalanmaları dengelediğine inanılır.

  • Negatif enerjiyi kıran güçlü bir aura oluşturduğu söylenir.

  • İç huzur ve mental açıklık sağlayan taşlardan biri olarak bilinir.

  • Kişinin sezgi gücünü ve ruhsal farkındalığını artırdığı kabul edilir.

  • Stres, kaygı ve kararsızlıkla baş etmeye yardımcı olduğu düşünülür.

  • Enerjisini renk değişimleriyle yansıtarak kişinin ruh halini destekler.

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