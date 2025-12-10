Stok Kodu: OSM1896 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 50 cm Zincir Uzunlugu Kullanılan TAŞ: Mistik Topaz Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot:

⭐ Mistik Topaz Taşı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti – Işığın Enerjisini Yansıtan Benzersiz El Emeği

Mistik topaz, ışığa göre mor, yeşil, pembe ve mavi tonlarına bürünen büyüleyici bir taştır. Bu çok renkli yansıma, taşın hem enerjik hem de estetik olarak güçlü bir aura oluşturmasını sağlar. Mistik topaz; yüzyıllardır duygusal denge, ruhsal açıklık, negatif enerjiden korunma ve huzur sembolü olarak bilinir.

El işçiliğiyle işlenen 925 ayar gümüş ile birleştiğinde, taşın enerjisinin daha berrak hissedildiği kabul edilir. Gümüş; arındırıcı, koruyucu ve negatif enerjiyi absorbe eden bir element olarak taşın doğal titreşimini tamamlar. El emeği dokunuşu ise her bir parçayı özel ve benzersiz kılar.

💎 Mistik Topaz Taşının Manevi ve Enerjik Faydaları