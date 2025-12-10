Zultanite taşlı rose kaplama 925 ayar gümüş takı seti, ışığa göre renk değiştiren özel taş yapısı ve rose kaplamanın zarif tonlarıyla şıklık sunar. Sezgi açıklığı, iç huzur ve nazardan korunma inancıyla tercih edilen Zultanite, 925 ayar gümüş ile birleşerek hem estetik hem manevi anlam taşır.
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|Stok Kodu:
|OSM1894
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|50 cm Zincir Uzunlugu
|Kullanılan TAŞ:
|Zultanite
|Ağırlık:
|14,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Zultanite taşı, doğanın renk değiştiren nadide mucizelerindendir. Işık aldığı ortama göre yeşilden amber tonlarına, pembeden kahverengiye dönüşen bu eşsiz taş; yüzyıllardır kalp huzuru, şeffaf düşünme ve sezgilerin güçlenmesi ile ilişkilendirilir. Özellikle değişken renk yapısı nedeniyle “içsel dönüşüm taşı” olarak anılır.
Altın kaplama 925 ayar gümüşle birleştiğinde, hem şıklık hem de enerji uyumu ortaya çıkar. Gümüşün negatif enerjiyi emdiği, altının ise pozitif titreşimi yükselttiği inancı birleşerek seti hem zarif hem de ruhen destekleyici hale getirir.
Kalp çakrasını dengelediğine, duygusal karmaşayı rahatlattığına inanılır.
Stresi hafifleten, zihni berraklaştıran bir frekansa sahip olduğu söylenir.
Değişim dönemlerinde kişiye cesaret ve güç verdiği düşünülür.
Kararsızlık yaşayanlara sezgi açıklığı sağlayan destek taşlarından biridir.
Nazar ve negatif bakış enerjisinin etkisini azalttığına inanılır.