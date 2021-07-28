Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Akik Taşı

Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.

Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.

Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar

Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.

Hilye Şerif Hilye Şerif duası, HZ. Muhammed’in (SAV) fiziki tasvirini anlatan bir dua çeşididir. Hilye Şerif Peygamber Efendimizin çok ağır bir hastalık geçirdiği dönemde HZ. Ali’ye yazdırdığı bir resim olarak tanımlanmaktadır. Hilye Şerif duası okunduktan sonra hemen ardından salavatı şerifenin de okunması gerekmektedir. Hilye Şerif, Müslüman dünyası için oldukça özel bir yere sahiptir. Çünkü pek çok Müslüman, Peygamber Efendimizi rüyasında görebilmek için Hilye Şerif duasına sığınmakta ve bu duayı sürekli okuyarak faziletini beklemektedir. Hilye Şerif duasındaki Hilye kelimesi süs ve kolye ile ziynet kelime anlamlarına gelebilmektedir. Ancak Hilye kelimesinin manevi olarak anlamına bakıldığında güzel vasıf ve yaratılış ile suret olarak tanımlanmaktadır. Hilye Şerif içerisinde hem Peygamber Efendimizin fiziksel tasviri hem de onun için duyulan özlem ve sevgi de dile getirilmektedir. Hilye Şerif Duasının Faziletleri Hilye Şerif duasını hem sürekli okumanın hem de yanınızda bulundurmanın pek çok fazileti bulunmaktadır. Hilye Şerif duasının faziletleri; Hilye Şerif duasının bulunduğu yere şeytan giremez.

Duanın bulunduğu kişiye hiçbir hastalık uğramaz.

Hilye Şerif duasını okuyan kişiye fakirlik gelmez ve bir ömür boyu bolluk ve bereket içinde yaşar.

Hilye Şerif duasını hem üzerinde bulunduran hem de düzenli olarak okuyan kişilere hac sevabı müjdelenmiştir.

duasını hem üzerinde bulunduran hem de düzenli olarak okuyan kişilere hac sevabı müjdelenmiştir. Hilye Şerif duasını okuyan kişiye cehennem ateşi haram kılınır. Kişi kabir azabı görmez.

Hilye Şerif duasını okuyan kişi Peygamber Efendimizin de şefaatine nail olma şerefine layık olmaktadır.

duasını okuyan kişi Peygamber Efendimizin de şefaatine nail olma şerefine layık olmaktadır. Düzenli olarak okunarak ve tam niyeti alındığı zaman kişi Peygamber Efendimizi rüyasında görme şerefine nail olur. Hilye Şerif Duasını Üzerinde Taşımanın Faydaları Hilye Şerif duasını üzerinde taşıyan kişi her türlü nazar ve kötü enerjilerden korunmaktadır.

duasını üzerinde taşıyan kişi her türlü nazar ve kötü enerjilerden korunmaktadır. Taşıyan kişiyi her türlü tehlikeden koruduğuna inanılmaktadır.

Özellikle uykusuzluk sorunu yaşayan ve karabasan gibi problemleri olan kişiler için Hilye Şerif duasının pek çok fazileti bulunmaktadır.

Sadece psikolojik olarak değil sağlık açısından da Hilye Şerif duasının üzerinizde taşınmasının pek çok faydası vardır.

duasının üzerinizde taşınmasının pek çok faydası vardır. Tansiyonun dengelenmesi ve sürekli oluşan ciddi baş ağrılarının geçmesini sağlar. Metabolizmanın daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

NOT:Hilye-i Şerif okumadan evvel üç defa salavat-ı şerif okunması uygun olur.

Not: Doğaltaş ürünler birebir aynı olmaz. Küçükte olsa değişikler olur. Bu değişiklikler iade sebebi olamaz. Müşteri doğal taş da olabilecek küçük farklılıkları bilerek almış olur.