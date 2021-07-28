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Orijinal Safir Taşlı ALLAH Yazılı 925 Ayar Gümüş Erkek Yüzük

Ürün Kodu : DUA289
Öne Çıkan Bilgiler
Orijinal Safir Taşlı ALLAH Yazılı 925 Ayar Gümüş Erkek Yüzük. Safir Yüzük Modelleri En İyi Fiyatlarla Osmanlı Pazar'da.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.704,00 TL
Havale Fiyatı : 4.468,80 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA289
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Safir
Ağırlık:16 gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Allah(c.c)
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Dip Not:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.


SAFİR

 Ortaçağda krallar tarafından korunma amacı ile kullanılmakla birlikte yargılama yapacakları mahkemelerde adil olmak içinde kullanılmıştır. Bu taşın uzlaşma sağlayacağına ve kan dökülmesine engel olacağına inanılırdı. Zehirli bir yılan ile bu taşın bir kaba koyulduklarında yılanın öldüğünü söylerler. Safir, yakut, zümrüt gibi kralların taçlarında kullanılarak efsaneleşmiştir. Simyacılar tarafından kullanılan safir büyücüler  tarafından da rağbet görmüştür. Vebaya karşı da kullanılmıştır.

Safir Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Safir, Gökyakut, Kader Taşı,

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Yakut

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

 Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

 Uyumlu Olduğu Element : Ateş, Hava

 Uyumlu Olduğu Şakra : Kök, Gortlak, Alın

 Rengi : Asıl olarak gece mavisidir, ancak kırmızı haricinde tüm renklerde de olabilir.

 Sembolü Olduğu Hususlar : Sadakat, Aşk, Özlem

 Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Tayland, Sri Lanka, Afganistan, Avustralya, Brezilya, Pakistan ve Rodezya

  •          Maddi hayallerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmek için gerekli çabayı göstererek çalışmanızı sağlar.
  •          Başarı karşısında bu başarıya karşı duyulacak kibir duygusunu dengeler
  •          Ortaklar arasında sadakat sağlar.
  •          Sinir sistemi ve tiroid bezlerinin işlevini düzenler. İştahı azaltır.

Sarı safir:  

  •          Çocukluk travmalarının tedavisinde kullanılır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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