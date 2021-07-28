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Eczacılık Sembolü Özel Tasarım Gümüş Kolye

Ürün Kodu : OSM1052
Öne Çıkan Bilgiler
Eczacılık Sembolü Özel Tasarım Gümüş Kolye. Mesleğe özel sembol kolyeler sevdikleriniz için çok değerli birer hediye seçeneği ...
Hediyesi :
2.957,00 TL
Havale Fiyatı : 2.809,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1052
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Eczacılığın sembollerinin kökenini biliyor musunuz?

Tüm dünyada “eczacılık” için yaygın olarak kullanılan 2 logo bulunmaktadır. Bunlardan biri “Bowl of Hygeia” yani Hygeia Kasesi. Yunan mitolojisinden gelen bu kase Wikipedia’da şöyle tanımlanmakta:

“Hygeia Kasesi eczacılığın sembollerinden biridir. Hygeia, Yunan mitolojisinde hijyen tanrıçasıdır ve Asclepius’un kızıdır. Asclepius’un sembolü de çevresine yılan dolanmış bir asa’dır. Bu sembolle bağlantılı olarak kızı Hygiena’nın sembolü de, sapına yılan dolanmış kadehtir.”

Sağlıkla bağlantılı olarak kullanılan yılan sembolü yani Asclepius’un Asası hakkında wikipedia’da yazanlar:

“Yılan sembolünün önemine dair farklı yorumlar yer almaktadır; bazen yılanın deri değiştirip kendini yenilemesinden ötürü gençleşmeyi sembolize ettiği söylenirken, bazen de yılanın; hekimlerin çalışmalarının yaşam ve ölüm arasındaki doğal ikilemini ifade ettiği yorumlanır. Ayrıca yılan sembolünün taşıdığı zıtlık ve ikilem, ilaçların hem zararlı hem de yararlı olabileceğini ifade etmektedir. Çünkü pharmakon terimi, Antik Yunan’da “ilaç”, “tıp” ve “zehir” anlamlarına gelmektedir. 

Yılanlardan ilaç yapılmaya çalışılmıştır, en azından zehirlerinin kana karıştığında öldürücü olabileceği bilinmekteydi. Yılan zehirinin bazı vakalarda reçete edildiği de kayıtlarda yer almaktadır.”

Kaseyi temsil eden kadeh Hygeia tasvirlerinde görünmektedir. Muhtemelen daha sonra estetik sebeplerden ötürü kase yerine kadeh kullanıldı. Çünkü kasenin çevresine dolanmış bir yılan çok anlaşılır olmayacaktı. Bazıları da, bu kadehin iksirleri temsilen kullanıldığını söylemekte.

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