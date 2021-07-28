Birçok faziletlerinin ve sırlarının bulunduğu ve bu vesile ile günlük olarak okunması tavsiye edildiği Meryem suresi faziletleri bu vesile ile Yüce Rabbimizin rızasına nail olunmasına ve maddi ve manevi yönden sıkıntıların en kısa zamanda bertaraf edilmesine vesile olmaktadır.

Meryem Suresi Faziletleri Şunlardır;

Korkulardan Emin Olunması İçin;

Herhangi bir durum karşısında korkuya kapılan bir kimse için, Meryem suresinin tamamı yazılarak suyun içerisine konulması ve akabinde bu sudan kişiye içirilmesi durumunda, Allah’ın izni ve keremi ile korktuklarından emin olmasına vesile olmaktadır.

Yoksulluktan Kurtulmak İçin;

Rızık darlığı ve bereketsizliği çeken bir kimse tarafından Meryem suresi okumanın faydaları hergün 41 defa okunmaya devam edilmesi durumunda, Allah’ın izni ile rızkının bollaşmasına ve bereketlenmesine vesile olarak, yoksulluktan en kısa zamanda kurtulmasına vesile olmaktadır.

Gebe Kalamayıp Düşük Yapan Bayanlar İçin;

Gebe kalamayıp sürekli olarak düşük yapan kadınlar için, Meryem suresinin 5 ve 15.ayetlerinin yazılarak zemzem suyunun içerisine konulması ve surenin suda tamamen silininceye dek bekletilmesi ve sudan günlük olarak bir miktar içilmesi durumunda, Allah’ın izni ile maksadın hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Gebe Kalmak İsteyen Kadınlar İçin;

Gebe kalmak isteyen bir kadın için, hayızdan tamamen temizlendikten sonrasında Meryem suresinin 19,21 ve 22.ayetleri ile Yasin suresinin 82 ve 83.ayetinin yazılarak zemzem suyu içerisine konulması ve surelerin suda tamamen silindikten sonra suyun şifa vereceği yüce Allah’tan umut edilerek günlük olarak sudan bir miktar içilmeye devam edilmesi durumunda, inşallah maksadın en kısa zamanda hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Kolay Doğum İçin;

Kolay doğum veya doğum sancılarına maruz kalınmaması için, Meryem suresinin çokça okunmaya devam edilmesi durumunda, Allah’ın izni ile maksadın hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Bu vesile ile diğer surelerde olduğu gibi Meryem suresi sırları Meryem suresinin de hergün 1,3,5 veya üzeri adette okunmasında büyük faziletler bulunmaktadır.